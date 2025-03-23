WhatsApp功能｜WhatsApp推出封鎖對話功能　輕鬆加密重要資料及對話【附教學】

▲ WhatsApp推出封鎖對話功能，輕鬆加密重要資料及對話。

【WhatsApp/WhatsApp功能】WhatsApp是香港人最常用的即時通訊軟件之一，為了進一步防止個人資料及私隱外洩，WhatsApp推出了全新的「封鎖對話」功能，讓用戶能夠為重要對話加上額外的安全鎖，確保敏感資訊不被他人輕易查看。如果你也希望保護自己的重要資訊，立即按照以下方法將你的對話內容加密！

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WhatsApp功能｜封鎖對話

在日常生活中，重要的資料及對話內容可能會因意外流失或被人故意盜取，造成不必要的困擾。為此，WhatsApp推出了「封鎖對話」功能，讓用戶能夠為特定對話加上密碼或面部解鎖保護。每次進入這些對話視窗前，系統都會要求進行身份驗證，確保只有用戶本人能夠查看內容。

WhatsApp封鎖對話｜第1步：選擇要封鎖的對話

在WhatsApp主畫面中，找到你想封鎖的對話，並將其向右滑動，然後點選「更多」選項。

WhatsApp封鎖對話｜第2步：選擇封鎖對話

在系統彈出的頁面中，找到並點擊「封鎖對話」選項，進入相關設定。

WhatsApp封鎖對話｜第3步：封鎖你的對話紀錄

系統會要求你設定密碼或進行一次面部解鎖，以加密該對話內容。成功封鎖後，該對話會被隱藏在WhatsApp主畫面的上方，只需向下拉一下即可顯示。每次進入這些對話時，都必須先輸入密碼或進行面部解鎖，確保內容安全。

此外，此對話亦會被其他已登陸此WhatsApp帳戶的裝置上封鎖。

這項功能為用戶提供了更嚴密的私隱保護，適合用於儲存敏感資訊或重要對話。無論是個人隱私還是商業機密，都能透過「封鎖對話」功能得到更全面的保障。

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