貼地夫婦｜蔡少芬北上超市掃貨美甲超慳家　擁2億身家投資物業勁賺幾倍：我不貪心

▲ 蔡少芬夫婦往內地山姆超級市場購物。

【蔡少芬/張晉/北上消費/山姆超市】近年專注於內地發展的蔡少芬，2022年一家五口由上海搬回香港居住，雖然蔡少芬吸金力強勁，惟她跟老公張晉生活貼地，早前被網民捕獲於珠海山姆超市買日用品。

最新影片：

蔡少芬夫婦｜視后百幾蚊美甲

從網民上載的照片所見，蔡少芬跟張晉均戴著黑色口罩，只見張晉推著的購物車載滿日用品，除了水果、雞蛋外，更有洗潔精、紙巾及消毒液，當中消毒液更有數支。

另外，蔡少芬之後往平民美甲店美甲，員工將照片上載小紅書兼寫道：「蔡少芬 啊～皇后娘娘誇我們的穿戴甲好看，羨慕我同事拉著手10分鐘，不敢打擾，只能偷偷拍個背影」。內地美甲店以價格實惠聞名，百幾元已經可以美甲，反而香港美容店收費達數百元，估不到蔡少芬那麼慳家。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

蔡少芬夫婦｜獲封娛圈「樓后」

蔡少芬早於2000年已北上拍劇，及至2011年憑演出內地劇《後宮甄嬛傳》而人氣急升，賺到盤滿缽滿。懂得理財的蔡少芬投資買樓，2011年，她就以707萬元購入元朗綿繡花園獨立屋，10年後以1,410萬元售出，帳面勁賺近一倍。

去年蔡少芬趁政府撤辣出手，斥資4400萬以老公名義購入元朗爾巒獨立屋，夫婦手持6個香港物業，加上北京和張晉家鄉重慶等地的物業，估值逾2億港元。

▲ 蔡少芬早年已轉攻內地市場。（取自微博）

蔡少芬曾在訪談中直言掌管家中財政，她更分享投資小貼士，她的理念是一半用作投資，一半用作應急。而老公張晉不愛投資和過問她。

說到最大斬獲的一次，蔡少芬說：「曾經勁賺幾倍，但我不貪心，安全是大前提，見好就收。」

不過要成「樓后」都要付出努力，當年拍攝劇集《後宮甄嬛傳》時，蔡少芬發現懷有身孕，惟她全程隱瞞，更穿上4吋高的「花盆底鞋」拍攝，為了北上拍劇吸金，蔡少芬捱壞了身子。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關報道：

星級家庭｜蔡少芬1拖2遊迪士尼珍惜相處時光 5歲細仔耍功夫激似爸爸張晉

星二代學校︱蔡少芬二女小學畢業曬善良證書 讀星二代熱捧國際學校年學費14萬起

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】