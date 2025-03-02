求職面試｜面試猜字謎「1隻狗有4張嘴什麼字？」　職場新人咁答即獲取錄

▲ 面試猜字謎「1隻狗有4張嘴什麼字？」，職場新人咁答即獲取錄。

【Executive Mommy/見工面試題】求職面試不時遇到意料之外的問題，似足IQ題，Mommy最近發現有求職者於面試時被問一道猜字題：「1隻狗有4張嘴是什麼字？」，真是考起本Mommy，但該名求職者回答1字竟當場被取錄！

見工面試題｜面試被問「1隻狗有4張嘴是什麼字？」

近日內地瘋傳一道面試題，該題目原來是有求職者到某公司面試，過關斬將來到最後一輪面試，此時只剩下3名求職者，面試官問道「1隻狗有4張嘴是什麼字？」，令3位求職者當場呆住。

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見工面試題｜職場新人解答1字即被取錄

對於突如其來的問題，其中兩位求職者也沒能答出讓面試官滿意的答案，直到一名剛畢業的職場新人解答，讓面試官頻頻點頭：

狗，我們又稱之爲犬，那麼1隻狗4張嘴，就是犬的上下左右都有一個口字，組合起來就是「器」字。

雖然題目看似與工作專業毫無關聯，但卻考驗求職者的應變能力，該答案讓面試官相當滿意，即場取錄了這位職場新人。

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