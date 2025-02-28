回南天｜本港下周相對濕度料達100%　日本節目教1招$0除濕大法

【潮濕／發霉／除濕／抽濕機／防潮珠／回南天】轉季氣溫回升，天文台預料下周濕度將達100%，又是時候展開除濕大作戰！不過除了使用抽濕機、防潮珠，有日本節目就教用一種創新且省電的除濕方法，超簡單方法即可助大家「零成本除濕」！

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天文台預料，東北季候風會在未來一兩日，逐漸被一股海洋氣流取代，廣東沿岸氣溫逐步回升，週末期間及星期一有機會出現回南天氣，周日（2日）及周一（3日）濕度最高可達100%！

雨季天氣又熱又潮濕，令人相當頭痕，不過日本朝日電視台節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》就介紹過一件簡單吸濕法寶，只需要將一枝樽裝水雪凍，然後將其放在家居有需有的位置，即可幫助消除濕氣。

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節目解釋指，冰凍樽裝水除濕原理，是由於凍水會將周圍空氣的水蒸氣冷卻，令其變成水滴依附於膠樽表面，從而令空氣中水蒸氣減少，因此只要在使用這個方法時，在樽裝水下放一個碗，便可載起由水蒸氣凝結而成的水分、從而降低空氣中的濕度。

潮濕天氣｜7招簡易防霉除濕消臭法

除了上述簡易方法外，想要除濕僻味，可使用抽濕機或防潮珠，亦可自製天然去濕消臭劑，選用梳打粉、咖啡渣、白醋及檸檬等等，TOPick為此整合了幾種平價去濕除臭法：

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防霉除濕消臭法｜1.檸檬+鹽：臭味bye bye

將一個檸檬切開4邊，放在碟上，然後將2茶匙鹽放在檸檬中央，已能驅走室內臭味，並可放上數天。

防霉除濕消臭法｜2.咖啡渣：除「死角」濕臭

將咖啡渣放入微波爐叮一分鐘去除濕氣，放入杯內，在上面蓋一層保鮮紙或紙，用橡筋箍緊，再在保鮮紙上戳幾個洞，放在密封式的櫃子、廚房角落，便能除臭除濕。

另外，用舊襪盛載烘乾咖啡渣，在襪頭綁好結，放在鞋櫃內可除臭。而咖啡渣在連鎖咖啡店可免費取用。

防霉除濕消臭法｜3.醋+梳打粉+水：溶解水管污垢

廚房的水槽或廁所喉管，雖然看不見，但想想也知道暗藏「邋遢」，日本節約網站Dr. Wallet navi教路，將梳打粉混合白醋與熱水，倒入排水管之後靜待半小時，讓梳打粉與白醋起泡，就能溶解水管裏的廚餘殘渣與油垢。

防霉除濕消臭法｜4.梳打粉：同床褥「洗白白」

床褥用久了會藏污，加上回南天潮濕天氣，更感覺陣陣霉氣，但礙於它的體積而甚少人會勤於清潔，事實上亦不知怎樣弄乾淨。其實只要把梳打粉灑在床褥上，等待15分鐘，用乾淨的吸塵機吸走梳打粉，便有潔淨效果。

防霉除濕消臭法｜5.舊報紙+咖啡渣+茶葉渣：除垃圾桶臭味

總覺得打開垃圾桶時一陣酸臭味湧上鼻子？可以用一招解決，先用水抹乾淨垃圾桶底部，然後將乾燥過後的咖啡渣或茶葉渣先放入垃圾袋中，上面再放舊報紙。日本整理收納清潔專家大津珠美指，由於報紙表面上的油墨具有碳的成分，能夠吸濕防潮；當濕氣減少，滋生細菌的媒介消失，臭味便自然消失。

防霉除濕消臭法｜6.穿過的衣服：要晾乾才放衣櫃

潮濕天氣也令衣櫃成為「重災區」，其實我們習慣把沒洗過的較厚衣服或外套，穿完便跟手放入衣櫃。而這做法會把濕氣與臭味帶進衣櫃，導致其他衣服也「骨牌效應」沾染上異味。應用衣架掛起來，放置至少一個晚上，等濕氣消散後再收藏。

防霉除濕消臭法｜7. 橙皮檸檬皮薑皮：潔淨砧板

美國亞利桑那州大學微生物學學系教授Chuck Gerba博士指，家用砧板含菌量比廁所板高出200倍，而且還會散發異味。解決方法是煮餸時留點薑皮，磨擦砧板即可。

薑本身就具有殺菌及除臭的功能，而薑皮纖維能清除砧板上的污垢。如果仍覺得臭味濃烈，可先撒上梳打粉，再用橙皮或用完的檸檬擦砧板。

同場加映｜家用吸濕劑8大選購及使用貼士

消委會指出，吸濕速度太慢可能會影響防潮的功效，尤其於十分潮濕的環境下需要快速吸濕；相反若在濕度較穩定的環境，吸濕較慢的樣本，相對上可使用的時間會較長。 消委會提醒，消費者於選購及使用吸濕劑時，宜考慮實際使用時，環境的潮濕程度、使用空間的大小、儲存物品的種類和物料，以及使用習慣等，並應注意以下事項：

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資料來源：天文台

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