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移民英國丨33歲港人教師新手司機移英撞死55歲單車漢　稱駕駛經驗不足被判監2年

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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【移英港人／車禍／交通意外】一名33歲報稱任職教師的移英港人，涉於2023年從英國曼徹斯特開車前往雪埠期間，撞斃一名55歲單車漢。該港人事後被警方落案起訴，而案件亦於當地時間周二（25日）在法院進行裁決，被告最終被判監禁2年，以及吊銷駕駛執照6年。

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根據BBC報道，該名被告，即移英港人名為溫朗（譯音，Long Wan），報稱於倫敦任職教師。他涉嫌於2023年9月29日，駕駛一輛私家車從曼徹斯特前往雪埠，惟當座駕駛至Rivelin Valley Road時，卻撞到55歲的單車漢Richard Bower，後者被緊急送院搶救後，3星期後終不治。警方於是對溫朗提出起訴，他承認一項危險駕駛導致他人死亡罪。

涉事Rivelin Valley Road。(Google 截圖)

負責檢控的律師指出，被告自香港移居英國後不久，便購入一輛萬事得私家車（Mazda），他承認缺乏駕駛經驗。事發時，被告聲稱自己車速一直限制於40英里，但在駛入彎位時對車輛失去控制，最終導致偏離行車線，逆線撞倒他人。法庭文件指，調查報告無法確定當時被告車速，但卻指該公路即使時速達60英里，也應該能夠安全轉彎行駛。有證人作供時亦表示，死者出事時有身穿反光衣及佩戴頭盔，但因被告突然逆線行駛，令死者閃避不及。

法官斥被告失神肇禍

法官Jeremy Richardson KC指，被告的車速即使是超出了限速，亦非是極端超速的程度，因此他認為速度不是意外關鍵，真正問題應在於被告駕駛時「極度疏忽及注意力分散」。他更直斥被告:

你的不當駕駛奪去了一名正直男子的性命，他與妻子本來可以有美好的退休生活。

不過，法官考慮到任職教師的被告品行良好，因此最終判他入獄2年，並吊銷其駕駛執照6年。刑滿出獄後，他須重新經過延長版駕駛測試，方可再次駕駛。

被告的辯護律師求情時則表示，事發後被告為事件一直深感內疚，並向死者家人表示衷心致歉。

同場加映: 英國前10名最危險城市

根據英國著名保安服務公司Churchill Support Services在2024年最新的報告顯示，依該城市罪案率比較，列舉英國25個最危險城市，當中前10名最危險城市排名如下：

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