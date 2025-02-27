財政預算案2025｜議員關注明日大嶼是否胎死腹中　陳茂波：一定排喺北都之後

▲ 議員關注明日大嶼是否胎死腹中，陳茂波回答：一定排喺北都之後。

【財政預算案2025 / 明日大嶼 / 陳茂波 / 北部都會區】財政司司長陳茂波今日（27日）出席立法會財務委員會會議，新民黨李梓敬關注，財政預算案洋洋2萬8000字，但「慳咗4隻字，明日大嶼提都冇提過」，又指明日大嶼屬於CBD3（第三個核心商業區），而預算案提到不會推售商業用地，反問明日大嶼是否胎死腹中。

李梓敬關注，政府已展開明日大嶼進行前期工作，如要先發展北部都會區，明日大嶼相關的勘察工作、顧問費用等是否可以剎停或無限期延遲。

財政預算案2025︱取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾 陳茂波解釋需節省開支

▲ 陳茂波指會先集中精力全速推進北部都會區。（朱永倫攝）

財政預算案2025｜先集中推進北都

陳茂波認為，目前明日大嶼的土地規劃需再審視，先集中精力，全速推進北部都會區，「明日大嶼一定排喺北部都會區之後」，因北都連接大灣區，是創科發展自然的落腳地，舉例指不論是內地還是海外企業，均首選新田科技城落腳，方便開拓內地市場。

交椅洲人工島方面，陳茂波指正進行相關研究，有待發布結果，日後再從技術、環評等層面跟進，在推進北都同時跟進，而「已經做緊又承諾咗嗰啲要做埋佢」，惟可稍後再開展新工作。

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