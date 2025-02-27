  • 22°C
香港時間：2025227日 (四) 14:01

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025｜議員關注明日大嶼是否胎死腹中　陳茂波：一定排喺北都之後

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

議員關注明日大嶼是否胎死腹中，陳茂波回答：一定排喺北都之後。

【財政預算案2025 / 明日大嶼 / 陳茂波 / 北部都會區】財政司司長陳茂波今日（27日）出席立法會財務委員會會議，新民黨李梓敬關注，財政預算案洋洋2萬8000字，但「慳咗4隻字，明日大嶼提都冇提過」，又指明日大嶼屬於CBD3（第三個核心商業區），而預算案提到不會推售商業用地，反問明日大嶼是否胎死腹中。

李梓敬關注，政府已展開明日大嶼進行前期工作，如要先發展北部都會區，明日大嶼相關的勘察工作、顧問費用等是否可以剎停或無限期延遲。

財政預算案2025︱取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支

陳茂波指會先集中精力全速推進北部都會區。（朱永倫攝）

財政預算案2025｜先集中推進北都

陳茂波認為，目前明日大嶼的土地規劃需再審視，先集中精力，全速推進北部都會區，「明日大嶼一定排喺北部都會區之後」，因北都連接大灣區，是創科發展自然的落腳地，舉例指不論是內地還是海外企業，均首選新田科技城落腳，方便開拓內地市場。

交椅洲人工島方面，陳茂波指正進行相關研究，有待發布結果，日後再從技術、環評等層面跟進，在推進北都同時跟進，而「已經做緊又承諾咗嗰啲要做埋佢」，惟可稍後再開展新工作。

童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025︱取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支
今日 12:54
財政預算案2025︱取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支
財政預算案2025｜陳茂波重新詮釋「量入為出」　強調「應使則使」助港發展
今日 11:53
財政預算案2025｜陳茂波重新詮釋「量入為出」　強調「應使則使」助港發展
財政預算案2025丨特許會計師公會：冀新資本投資者入境計劃　與政府家族投資工具相配合
23:37 2025/02/26
財政預算案2025丨特許會計師公會：冀新資本投資者入境計劃　與政府家族投資工具相配合
財政預算案2025｜教育經常開支減3.7%　中小幼資助齊削2%　朱國強：深表遺憾
22:59 2025/02/26
財政預算案2025｜教育經常開支減3.7%　中小幼資助齊削2%　朱國強：深表遺憾

你可能感興趣

財政預算案2025︱取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支
今日 12:54
財政預算案2025︱取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支
財政預算案2025｜陳茂波重新詮釋「量入為出」　強調「應使則使」助港發展
今日 11:53
財政預算案2025｜陳茂波重新詮釋「量入為出」　強調「應使則使」助港發展
財政預算案2025丨特許會計師公會：冀新資本投資者入境計劃　與政府家族投資工具相配合
23:37 2025/02/26
財政預算案2025丨特許會計師公會：冀新資本投資者入境計劃　與政府家族投資工具相配合
財政預算案 陳茂波 網絡熱話 交椅洲人工島 北部都會區 明日大嶼 李梓敬 立法會 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
凍齡女神｜43歲TVB人妻公開卸妝　素顏狀態曝光網民震驚：有區別？
凍齡女神｜43歲TVB人妻公開卸妝　素顏狀態曝光網民震驚：有區別？