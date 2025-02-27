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親子自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一　$299起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛/燒蠔

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港W酒店自助餐買一送一優惠。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】香港W酒店推出自助餐買一送一優惠，即日起KKday預訂，可享優惠價任食歎龍蝦、雪蟹腳、澳洲和牛肩胛肉，最平只需$299，最適合一家大小或親朋好友聚會，即睇詳情！

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自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一

香港W酒店「海陸珍寶自助晚餐」精選推介包括龍蝦、雪蟹腳、澳洲和牛肩胛 肉、燒蠔、金沙軟殼蝦等，星期一至四連指定汽水及果汁無限暢飲；星期五至日連指定汽泡酒、紅白酒及果汁無限暢飲。

自助午餐菜式選擇同樣豐富，除了必吃的麵包蟹及澳洲和牛肩胛肉，星期六、日及及公眾假期亦供應雪蟹腳、生蠔。

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自助餐優惠｜香港W酒店自助餐優惠詳情

【KKday 快閃限量搶 - 買一送一】海陸珍寶自助晚餐連無限暢飲

用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $958/2位，平均$479/位（原價$1,756/2位）
星期五至日 $1,042/2位，平均$521/位（原價$1,910/2位）

【KKday 快閃限量搶 - 買二送二】海陸珍寶自助晚餐連無限暢飲

用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,916/4位，平均$479/位（原價$3,512/4位）
星期五至日 $2,084/4位，平均$521/位（原價$3,820/4位）

【KKday 快閃限量搶 - 買一送一】海陸珍寶自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $598/2位，平均$299/位（原價 $1,096/2位）
星期六至日 $778/2位，平均$389/位（原價$1,426/2位）

【KKday 快閃限量搶 - 買二送二】海陸珍寶自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $1,196/4位，平均$299/位（原價 $2,192/4位）
星期六至日 $1,556/4位，平均$389/位（原價 $2,852/4位）

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預訂日期：2025年2月27日12:00至3月5日23:59 用餐日期：2025年3月1日至4月30日
地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店 KITCHEN

更多優惠資訊：

親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一　$455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳

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