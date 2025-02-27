校園直擊︱香海正覺蓮社佛教正覺中學中華文化周　校園變廟會感受少林功夫勁

【香海正覺蓮社佛教正覺中學】中華魅力，就是這樣酷。春節過後，校園裡張燈結綵，鑼鼓喧天，一年一度的中華文化周正式拉開帷幕！今年的「正覺廟會」精彩紛呈，為同學們帶來了一場別開生面的文化盛宴。

少林功夫現身廟會 武術魅力震撼全場

不少同學認為中國武術只會出現在影視作品，沒想到廟會當天少林功夫會出現在眼前，可一睹眾武師的風采。武師的一刀一槍、拳腳生風、氣功穿針，都讓同學感受到武藝中的豪情和對細節的極致追求。更令人興奮的是，同學們更零距離跟武師習藝，體驗少林功夫講求的內外兼修、剛柔並濟，品味中華文化的深厚底蘊。

▲ 同學們更零距離跟武師習藝，體驗少林功夫講求的內外兼修、剛柔並濟，品味中華文化的深厚底蘊。

暢遊廟會時，同學們穿上民族服飾，化身不同民族的少男、少女，遊走於各文化攤位中，並沉浸在解籤、蹴鞠、拓印、射箭、AI雲端書法等活動。倏然看見有人下筆有神，筆力雄渾，原來寫的並非同學，而是由同學操控的AI。AI雲端書法將古老的書法藝術與現代科技相結合，不但讓同學驚嘆科技的進步，還讓大家重新認識了書法的美妙之處。

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傳統文化歷久彌新，無論時代如何變遷，它始終在創新中不斷前行。這場「正覺廟會」正是傳統與創新的完美融合。

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