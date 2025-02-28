母愛難捨｜女兒病逝母伴屍6年終日開冷氣　沒有下葬全因1個承諾

▲ 台灣新北市一名年邁母親被揭發伴著女兒屍體長達6年，全因信守對女兒1個承諾。

台灣新北市一名女子疑因病死亡，同住年邁母親因信守對女兒的承諾，一直將女兒的屍體放在家中，每天開冷氣、擦拭，一直未被鄰居發現。然而，年邁母親近日因生病而住進機構，無力負擔沉重電費開支，只能向社工求助，事件才因此曝光。

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新北市瑞芳區53歲的李姓女子與75步的母親同住，所住的單位為李母7、8年前所購入，然而李女6年前疑因病逝世，李母表示，女兒生前曾表示「死後7年才要下葬」的遺願，於是李母為了遵守對女兒的承諾，才將遺體一直放在家中的房間，並整天24小時開著冷氣，並每天擦拭遺體保存。

當地里長表示，過去曾上門探訪李母，然而其門鈴疑似壞掉，沒人回應。去年新北市發放重陽節禮金時，李母亦遲遲未有領取。

▲ 李婦近日因中風住進機構，和志工傾談下透露女兒已過世多年，稱因病未能負擔龐大的電費，只好求助志工幫忙，事件才始曝光。(網上圖片)

直至近日李婦因中風住進機構，和機構的志工傾談下透露女兒已過世多年，現時因病未能負擔龐大的電費，只好求助志工幫忙，伴屍一事始曝光。

這宗案件曝光後，引發外界熱議，警方在接獲社會局通知後，前往單位查看，發現李女已成乾屍，暫時初步排除他殺，並已安排驗屍以釐清死因。

▲ 警方表示，李女已成乾屍，暫時初步排除他殺，並已安排驗屍以釐清死因。(網上圖片)

據悉，李母一直獨來獨往，鮮少與他人互動，鄰居從未見過她的女兒，一直以為李母是獨居老人。住在樓下的鄰居表示，去年曾因漏水一事進過李母家，其客廳相當乾淨，沒有任何味道，只是前陣子覺得怪怪的，經常聽到李母家中傳出擲筊的聲音，沒料到她伴屍這麼久，深感不可思議。

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