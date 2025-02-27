財政預算案2025︱取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾 陳茂波解釋需節省開支
撰文： 施雯雯
發布時間： 1 小時前
最後更新： 13 分鐘前
【財政預算案2025／財赤／學生津貼】財政司司長陳茂波昨日（26日）公布財政預算案，提出下學年起取消為中小學和幼稚園學生提供2500元學生津貼。有聽眾今早（27日）於電台聯播節目中表示，此做法與政府鼓勵生育政策存有矛盾。
有市民質疑政府一邊鼓勵生育，一邊取消學生津貼，同時對綜援及生果金等可「出多半糧」，質疑中產沒有在預算案中受惠。
陳茂波回應指，由於2500元學生津貼不設資產審查，當在節約開支的情况下，是需要縮減的地方。他強調，目前已經有其他計劃，協助有需要的家庭。又指，當局有不同措施鼓勵市民生育，希望市民整體全面審視政策。
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財政預算案2025︱陳茂波盼中產市民諒解
另外，有中產人士直言對預算案感失望，稱政府減差餉寬免上限、又取消2500元學生津貼，本身有兩個小朋友的他形容自己「跌咗5000蚊」。陳茂波回應指，以往經濟狀况好時，政府推出退稅及大幅度調整免稅額等，惟現時財赤下，要採取較謹慎的態度。
陳茂波強調，明白經濟一直復蘇的時候，不同人有不同壓力，雖然下年度的各項豁免措施「減甜」，但目前在財政赤字下，政府已在力所能及的範圍內，向中產市民表示關心，相信經濟環境對中產人士更重要，會在這方面盡力，希望中產市民諒解。
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