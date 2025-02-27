財政預算案2025︱被質疑取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾　陳茂波解釋需節省開支

▲ 被質疑取消學生津貼與鼓勵生育存矛盾，陳茂波解釋需節省開支。

【財政預算案2025／財赤／學生津貼】財政司司長陳茂波昨日（26日）公布財政預算案，提出下學年起取消為中小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼。有聽眾今早（27日）於電台聯播節目中表示，此做法與政府鼓勵生育政策存有矛盾。

有市民質疑政府一邊鼓勵生育，一邊取消學生津貼，同時對綜援及生果金等可「出多半糧」，質疑中產沒有在預算案中受惠。

陳茂波回應指，由於2,500元學生津貼不設資產審查，當在節約開支的情况下，是需要縮減的地方。他強調，目前已經有其他計劃，協助有需要的家庭。又指，當局有不同措施鼓勵市民生育，希望市民整體全面審視政策。

財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消 消息料政府一年慳近20億元

▲ 有市民質疑取消學生津貼與鼓勵生育存有矛盾，陳茂波指在節約開支的情况下需要縮減。（資料圖片）

財政預算案2025︱陳茂波盼中產市民諒解

另外，有中產人士直言對預算案感失望，稱政府減差餉寬免上限、又取消2,500元學生津貼，本身有兩個小朋友的他形容自己「跌咗5,000蚊」。陳茂波回應指，以往經濟狀况好時，政府推出退稅及大幅度調整免稅額等，惟現時財赤下，要採取較謹慎的態度。

陳茂波強調，明白經濟一直復蘇的時候，不同人有不同壓力，雖然下年度的各項豁免措施「減甜」，但目前在財政赤字下，政府已在力所能及的範圍內，向中產市民表示關心，相信經濟環境對中產人士更重要，會在這方面盡力，希望中產市民諒解。

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