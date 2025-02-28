名人減肥｜45歲湯唯素顏零死角激似「00後」　每朝必飲這1杯踢走包包面【附營養師點評凍齡飲食餐單】

▲ 營養師點評湯唯的凍齡飲食餐單。

【素顏／色·戒／湯唯／減肥／凍齡女星】45歲內地女星湯唯當年憑著《色·戒》一脫成名，隨後亦拍過不少賣座電影。她最近出席倫敦品牌時裝騷，在機場素顏亮相猶如逆齡20年，網民紛紛大讚她素顏與「00後」無異！而湯唯也曾分享自己的減肥大法，每朝必喝1杯飲品喚醒身體，瘦身之餘，亦有助改善包包面。

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45歲內地女星湯唯擁有瓜子臉和苗條身材，近日她素顏亮相倫敦時裝騷，凍齡美貌驚為天人！她現身機場，對等候已久的粉絲非常親切，面露微笑，難怪深得粉絲們歡心！

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名人減肥｜湯唯早上喝自製鹽巴水 每天無糖豆漿當早餐

綜合媒體報道，這一切全歸功於湯唯自律的飲食習慣。她曾公開每天的飲食餐單和習慣，習慣每天早上起床第一件事，就是喝一杯自製鹽水。她會在溫水中加入10克海鹽，並分成2次飲用，而且每天至少喝1.8升的水，確保水分平衡。

名人減肥｜豆漿減肥法

拍攝《色·戒》時，湯唯臉頰仍略見「嬰兒肥、包包面」，她靠「豆漿減肥法」成功踢走包包面，每天以無糖豆漿搭配蒸番薯做早餐，攝取足夠纖維，瘦面同時瘦身；而由於番薯富含膳食纖維，增加飽腹感。

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名人減肥｜番薯取代精緻澱粉 每餐細嚼慢嚥

湯唯也選擇以番薯和薯仔等天然食材，代替傳統的精緻澱粉。而且她每一口食物都細嚼慢嚥，不但有助消化，也避免不必要的食物攝取。

名人減肥｜做運動維持體態

運動方面她每天至少運動30分鐘到1小時，包括普拉提（Pilates）、游泳、快走等。

名人減肥｜喝濃鹽水不如喝溫開水

台灣營養師陳琇雯點評湯唯的飲食方式和餐單，當中有可取亦有不建議的部分。陳琇雯表示，起床喝溫鹽水的原理等同於讓身體「啟動」。但剛起床就喝 大量低於體溫的水 ，有可能會造成胃抽筋或痙攣。故此，她建議起床後可以喝一杯600毫升的溫水或常溫水，同樣可以達到喚醒身體的作用。至於加入食用鹽或海鹽，的確能夠增加礦物質，但因為海鹽的來源無法確認好壞，有可能含有海洋重金屬，故不建議加鹽，單純喝溫水就足夠。

名人減肥｜濃鹽水超過食鹽建議量 這樣泡鹽巴水更好

據當地國民健康飲食建議，一天鹽分攝取量建議為僅6克，若像湯唯這樣喝10克的鹽水，就會超過建議攝取量。陳琇雯推測，喝濃鹽水可能是為了讓身體細胞通透性（osmosis）改變，讓水分更容易在身體細胞中流動。但鹽分過高會造成身體其他問題，故此如果想喝鹽水，用600毫升水稀釋1克的鹽就可以，這個濃度接近生理食鹽水。

名人減肥｜豆漿減肥建議午晚餐前喝 早餐喝容易脹氣、難消化

至於豆漿減肥法，豆漿可以補蛋白質，是不錯的選擇。像是明星需要經常維持身材，然而極端節食容易導致肌肉流失，如此飲食中加入豆漿可以補充營養增加飽腹感。陳琇雯建議，豆漿可以放在午餐或晚餐前喝，但不建議早上空腹喝豆漿，因寡糖耐受性不佳，容易脹氣、放屁，尤其全豆豆漿的寡糖高，難消化的纖維質會導致腸胃不適。

名人減肥｜用餐前30分鐘喝是減肥關鍵

陳琇雯不建議早餐單喝豆漿，可以搭配碳水化合物，如番薯等，而且要用餐前30分鐘喝才能減肥，否則喝完豆漿直接吃東西，反而會讓食物膨脹，把胃撐大。

名人減肥｜越後生越適合喝豆漿 2類人不宜喝

陳琇雯提醒，越年輕的人越適合喝豆漿，反之不建議長者和腎功能不佳的人飲用。她解釋，年輕人本身活動量夠、身體機能年輕，有肌肉自我生成能力，所以越年輕越適合豆漿。但長者喝豆漿要搭配肌肉負荷運動，才能發揮蛋白質增肌。

名人減肥｜細嚼慢嚥增飽腹感 每餐吃30分鐘就有效

細嚼慢嚥能夠拉長用餐時間，也能釋放瘦體素，增加用餐的飽腹感。陳琇雯說，咀嚼時每次的咬合都會釋放神經波動到腦部，達到飽食中樞，每咬一次就產生一次瘦體素，只要咀嚼夠、刺激量大，瘦體素高就會有飽腹感。她建議，不用限制每口要咬20下，只要讓用餐時間控制在至少30分鐘即可。一般而言，咀嚼要達20分鐘才有滿足感，所以用餐30分鐘之間，可以停下來再吃，不要持續吃，就有效果。

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