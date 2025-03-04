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皇崗迷暈黨｜「迷暈黨」出沒口岸借WIFI　港女被搭訕後險暈頭倒地

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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「迷暈黨」出沒口岸假借WIFI，港女被搭訕後險暈頭倒地。

【皇崗 / 迷暈黨 / 北上】皇崗口岸有「迷暈黨」出沒，大家要小心！近日，有港女在Threads發「警世文」，指有人在皇崗口岸以借WIFI為藉口和她搭訕，幾次搭話後樓主覺得「唔對路」便掉頭離開，豈料她竟開始頭暈，甚至差點倒地……

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迷暈黨｜男子搭訕借WIFI後港女感到眩暈

樓主稱事發當日，在皇崗口岸遇到有一名內地口音講廣東話的男子前來搭訕，向她借WIFI；前後3次碰面男子都同她講話，這令其覺得「唔對路」便轉頭離開。

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當日樓主戴口罩外出，遠離可疑男子後「上車少暈」，惟她摘下口罩後感到強烈暈眩「由頭暈到尾」，甚至險些暈倒在地。事後樓主心有餘悸，「如果我唔係戴咗口罩同有啲驚覺掉頭就走，應該俾人攬咗上車」。

樓主提醒大家在外「唔好理人、被搭訕、借嘢」，更大嘆「戴口罩保命！」

有港女在皇崗口岸遇見「迷暈黨」稱借WIFI，險將其迷暈。（資料圖片）

迷暈黨｜網民籲外出「唔好理人」

此事引起熱議，有人疑惑對方用何種手段令人眩暈，網民拆解稱「迷煙之類」、「企到好埋，望你望得好實，眼神接觸，不停問你問題，其他小動作無留意」。

還有不少網民分享類似經歷，呼籲大家外出小心，「我都試過一次，即刻要坐低休息咗半日先行到」、「依家口罩除咗防護細菌，仲要防護迷暈黨」、「我細佬去潮汕玩，入咗一個廟宇，俾迷暈黨攪，自動自覺俾咗部電話人，好彩隔離個女人提佢，事後佢話自己都唔知發生乜嘢事」。

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