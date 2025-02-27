千億新抱︱徐子淇激罕露面4孩媽媽回春　少女味極濃【附徐子淇Keep Fit5招】

▲ 徐子淇激罕露面，陪同丈夫出席大學活動。

【徐子淇/恒基/李家誠/減肥】恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠與徐子淇婚後育有2子2女，作為「千億新抱」的徐子淇近年絕少露面名媛社交圈，只少數陪伴丈夫李家誠出席活動及自己的慈善活動。日前徐子淇就陪同丈夫出席城大李兆基學生宿舍村開幕及命名儀式，照片在小紅書曝光，徐子淇狀態大勇，完全不像4孩媽媽，少女味極濃！

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現年42歲的「千億新抱」徐子淇（Cathy）在2006年與恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚，婚後育有兩女兩子，近年徐子淇作風轉趨低調，幾乎絕迹名媛圈。今次徐子淇激罕露面城大活動撐老爺李兆基（四叔），見她打扮猶如一個大學生，穿上西裝外套內裡襯格仔百摺裙、下身半透明絲襪加樂福鞋，少女味極濃。

而貴為「千億新抱」的她，沒有戴任何珠寶，顯得樸實無華又貼地。

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千億新抱︱徐子淇Keep Fit5招

生了4個的徐子淇身材完全零走樣，她曾透露自己的Keep Fit之道，徐子淇在產後迅速恢復身材的秘訣包括飲食控制和運動。她在產後一個月內減掉了22公斤。

以下是她的一些修身方法：

1.飲食控制：徐子淇遵循營養師制定的減肥餐單，三天一循環，第四天休息。她的餐單包括蛋白、水果、蔬菜湯、蒸魚和烚菜。

2.多喝水和綠茶：她每天飲足8杯水，並且喜歡喝綠茶。

3.避免甜品和高糖水果：她戒掉甜品、朱古力和澱粉質食物，並避免吃糖分較高的水果如荔枝和芒果。

4.運動：徐子淇每天做淋巴按摩，集中去水腫和推脂。她還會做體操和游泳，每週兩次，每次半小時。

5.照顧小孩：她認為照顧小孩是最佳的減肥運動，經常走路也能消耗不少脂肪

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