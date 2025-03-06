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TOPick會員有獎｜送你「香港太古可口可樂動力跑2025 600米親子障礙跑參加名額+選手包」(附限定報名優惠碼)(10份)

親子好去處

發布時間： 19 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

TOPick會員有獎｜送你「香港太古可口可樂動力跑2025 600米親子障礙跑參加名額+選手包」(10份)

4.13西沙GO PARK大型運動嘉年華

集跑步競賽、親子障礙跑與遊戲體驗

「生活從簡大使」Ivy@COLLAR現身全港首個百人接力跑

親子障礙跑減$180報名優惠碼: FAMRUN180(先到先得，額滿即止)

香港太古可口可樂自1965年紮根香港，60年來與香港人結伴同行。為慶祝成立60周年的重要里程碑，以「樂在香港60載」為主題，推出一系列精彩慶祝活動，與全港市民一同分享喜悅，共創更多精彩時刻。

矚目登場 - 香港太古可口可樂動力跑2025

將於4月13日（星期日）在西沙GO PARK舉行，以「60年來一起奔跑，共享快樂」為主題, 讓各級跑手均可參與其中；而「生活從簡大使」Ivy@COLLAR更將活力現身全港首個bonaqua® 100x100百人接力跑，並擔任鳴槍手，為參加者打氣注入滿滿能量。現場設各式各樣攤位遊戲和運動工作坊，冀為市民帶來一個酣暢淋漓的運動飲樂體驗，共同締造跨越一甲子的歡樂時刻！

「香港太古可口可樂動力跑2025」現已接受網上報名，詳情請瀏覽 https://SCCHKActiveRun.com。現在更可用優惠碼「FAMRUN180」享受 -$180參加600米親子障礙跑（原價$600)，名額有限，先到先得！

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4大賽事項目  跑友/新手/隊際/親子一應俱全

為了讓不同程度的跑手也可盡情投入這場運動盛事，「香港太古可口可樂動力跑2025」設有4大特色賽事及項目，為60周年揭開歡樂序幕，包括：

1. 適合跑手挑戰自我的6公里個人賽，更設有隊際賽選項，讓參加者與好友組隊出賽，締造美好回憶；
2. 歡迎跑步新手體驗的3公里個人賽，讓運動成為生活日常；
3. 600米親子障礙跑 [非競賽] 讓家長與孩子一同穿越5大好玩障礙，寓運動於遊戲，享受天倫之樂；
4. 召喚「蘇蝦」：千載難逢的機會參加由bonaqua® 發動的全港首個100 x 100百人接力跑，「生活從簡大使」Ivy@COLLAR將擔任鳴槍手，為參加者全力打氣，並見證100位跑手完成10公里創舉。參加3公里或6公里賽事的跑手，只要在網站報名時同步投稿創意金句，即有機會成為百人接力跑成員之一，與Ivy@COLLAR一起見證香港新紀錄！

賽後活力派對 玩盡Animal Flow動物流體驗坊/ 香港專業搖搖表演/ 攤位遊戲區

會場內精彩活動連場，包括由專業導師主理的Animal Flow動物流體驗坊，透過連貫流暢的動作鍛煉全身，提升身體靈活度、力量與協調性，讓參加者享受煥然一新的運動體驗。活力四射的香港專業搖搖表演團隊，將帶來動感熱鬧的花式搖搖表演，令現場氣氛沸騰。參加者還可在攤位遊戲區內一展身手，贏取可口可樂60周年限定精美禮品，帶走美好回憶。

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首240組親子可免費參觀香港可口可樂博物館

率先報名的240組親子障礙跑參加者，更可免費暢遊香港可口可樂博物館，踏上「可口可樂」的時光之旅，名額有限，先到先得。

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選手包驚喜紀念品：可口可樂TM限定復古搖搖！

每位成功報名參加的跑手將獲得一份精美的「香港太古可口可樂動力跑2025選手賽事包」，豐富賽事必需品包括：Marathon Sports馬拉松活動T恤、完成獎牌、可口可樂TM索繩連手環袋、可口可樂TM 運動軟水樽、活動號碼布，以及水動樂® 電解質補充飲品（粉末）。此外，每份選手包更驚喜藏有可口可樂TM 限定復古搖搖（款式隨機分發）、香港太古可口可樂eShop優惠券、馬拉松｜GigaSports運動用品價值港幣50元現金券，以及便利妥® 冰爽凍巾。

禮品包不僅內容豐富，還具備獨特的紀念價值，讓每位參加者都能與香港太古可口可樂珍藏這段美好的60周年回憶！

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「香港太古可口可樂動力跑2025」活動詳情

日期: 2025年4月13日 (星期日)

地點: 西沙GO PARK 西沙海映路9號

活動時間 *: 早上8時30分 至 下午1時正

減$180報名優惠碼: FAMRUN180 (只限報名「親子障礙跑」使用，先到先得，額滿即止)

活動內容/對象# :

  • 6公里個人/隊際賽 (16歲或以上人士)
  • 3公里個人賽 (12歲或以上人士)
  • 600米親子障礙跑 [非競賽] (1名18歲或以上成人+1名6 – 11歲小童) ,
  • bonaqua® 100 x 100百人接力跑 (12歲或以上人士)
  • 花式搖搖表演, Animal Flow體驗坊, 攤位遊戲

*大會將因應參加者人數及參加組別為參加者分配起跑時間，參加者必須依照其組別的起跑時間出發，否則其時間成績將不被計算。任何有關通知將會於活動網站內公佈。

#凡參加「3公里個人賽」或「6公里個人/隊際賽」，於同一報名網站投稿創作「生活從簡」金句，最有創意的參加者即有機會被選中為接力跑跑手之一，與bonaqua® 「生活從簡大使」Ivy@COLLAR一起見證創舉。

註：參加3公里個人賽或6公里個人/隊際賽均有機會報名參加接力跑

報名連結及更多詳情: https://SCCHKActiveRun.com (名額: 額滿即止)

TOPick 新聞 送出「香港太古可口可樂動力跑2025 600米親子障礙跑參加名額+選手包」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

注意: 600米親子障礙跑 [非競賽] (1名18歲或以上成人+1名 6-11歲小童)

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

  • 截止日期：3月12日（星期三）（23：59）
  • 公佈得獎：3月13日（星期四）
  • 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
  • 得獎人士獲發「TOPick得獎通知」電郵
  • 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
  • 此活動新會員優先。
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  • 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
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