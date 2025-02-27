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財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？   政府：不會強迫遣散、靠三方法

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 4 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2027年4月前會削減1萬個公務員職位。

【財政預算案2025 /  公務員/ 陳茂波 / 公務員事務局】財政預算案提前宣佈全體公務員今年凍薪，2027年4月前會削減1萬個公務員職位。

今日立法會財委會上，建測規園界謝偉銓關注，政府會用甚麼因素決定如何削減一萬個公務員職位，因為不同部門面對不同問題，會否存在「一刀切」。他又關注公務員凍薪會否包括增薪點機制，問相關制度如何可更進一步提高公務員的績效及積極性。

財政預算案2025丨公務員凍薪不減薪　陳茂波：已考慮經濟狀況及財政整合

立法會財委會會議。（朱永倫攝）

財政預算案2025｜增薪點發放應繼續

財庫局常秘黎志華表示，削減公務員編制跟整個政府經營開支未來3年減百分之二有關，可被視為「行孖必」的行動，因為政府經營開支中有6成都跟人工有關，稱：「所以職位不減，人手不減，目標就比較難做到，不過大家可以放心，公務員事務局局長昨天跟全體公務員說，不會存在自願離職計劃，亦不會有強迫遣散，將會透過自然流失及透過精簡程序去達致。」

政府消息人士則表示，另一方法是透過部門內部調職。

至於薪酬方面，黎志華表示公務員凍薪是關於薪酬調整，但公務員按職級，只要工作表現良好，增薪點發放應會繼續進行。

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