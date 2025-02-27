Häagen-Dazs優惠｜Häagen-Dazs 3月限定優惠　單球雪糕低至$29+雙球買一送一

▲ Häagen-Dazs推出「三月狂賞祭」 ，連續4星期推出4大驚喜優惠。

【Häagen-Dazs】即將踏入3月，天氣回暖，Häagen-Dazs推出「三月狂賞祭」 ，連續4星期推出4大驚喜優惠，其中包括外賣雙球雪糕買一送一、低至$29品嚐單球雪糕等，而白色情人節更有全線8折優惠！各位切勿錯過！

Häagen-Dazs優惠｜Häagen-Dazs 雙球雪糕買一送一

Häagen-Dazs推出「三月狂賞祭」，一連4星期推出4重驚喜優惠！由3月1日至3月9日期間，率先有外賣雙球雪糕買一送一優惠，2客外賣雙球雪球僅需$72！顧客亦可於網店購買電子禮劵，隨時品嚐滋味雪糕，而禮券有效期為一個月。

Häagen-Dazs優惠｜白色情人節全線8折優惠

適逢3月14日是白色情人節，由3月10日至3月16日，Häagen-Dazs全線蛋糕雪糕8折，額外再送$50現金券，而金、銀卡會員再加送$50現金券！

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Häagen-Dazs優惠｜震撼價$29買單球雪糕

另外，3月15日至3月23日推出震撼價$29購買外賣單球雪糕。以接近半價價錢即時品嚐原價$55一客的外賣單球雪糕。

Häagen-Dazs優惠｜低至8折享用雪糕下午茶套餐

而3月24日至3月31日期間，Häagen-Dazs推出「花漾巧意下午茶套餐」，顧客可以$270優惠價享用下午茶套餐，價格低至8折。套餐可即時享用，也可選擇購買電子禮券，禮券有效期為一個月，Häagen-Dazs金、銀卡會員額外加送 $50 現金券乙張。

Häagen-Dazs「三月狂賞祭」

優惠日期：2025年3月1日至31日

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