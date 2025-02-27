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財政預算案2025｜議員質疑無諮詢下一刀切取消學生津貼　陳茂波：做法由教育局決定

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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陳茂波指削減2%開支適用於所有政策局和部門。（朱永倫攝）

預算案提出下學年起取消為中小學和幼稚園學生提供2500元學生津貼。財政司司長陳茂波今日（27日）出席立法會財務委員會會議，選委界陸頌雄指措施「一石激起千層浪」，引述家長表示非常不滿，政府「冇理由嗰頭派2萬蚊新生嬰兒津貼、呢頭取消開學津貼」，關注財政穩健後可否恢復有關政策。

陸頌雄：有學生津貼不用節衣縮食

陸頌雄指，開學津貼是令家長有最大獲得感、幸福感的德政。他指出，每年開學家長都很頭痛，書簿、補習班等開支很大，形容開學津貼是「及時雨」，未來即使家長不用節衣縮食，亦有機會減少其他開支或降級消費，間接影響經濟活力，問當局有否考慮調整優化方案而非取消措施。

陳茂波指削減2%開支適用於所有政策局和部門。（朱永倫攝）

陸強調開學津貼並非派糖政策，而是涉及80萬名學生福祉的恆常政策，在沒有諮詢的情況下一刀切取消，程序上與政府一般取消行政政策有別，亦「唔似過去司長開誠佈公嘅風格」。

陳茂波回應指，削減2%開支適用於所有政策局和部門，具體做法交由相關政策局首長決定，教育局已與立法會「一啲代表」溝通，節約開支下每個範疇都有人受影響，過去財政充裕時，當局已盡能力提供支持予社會上不同階層人士，目前短暫壓力較大時，期望市民理解及同心克服挑戰。

官：節約資源可用於其他教育服務

選委界梁毓偉會則指，政府過去兩年積極鼓勵生育，推2萬元新生嬰兒獎勵金、托兒服務等，關注學生津貼是否必須一刀切，抑或可以因應不同人需要提供適量津貼。

財經事務及庫務局常任秘書長黎志華。（朱永倫攝）

財經事務及庫務局常任秘書長黎志華回應指，所有政策局均需善用資源，教育局深思熟慮後決定取消學生津貼計劃。他指出，以往所有中小學生均可享津貼，毋須資產審查，在財政較緊絀下取消計劃可「慳返啲」，留作其他更重要的教育服務之用。

至於有經濟困難的家庭，黎志華指，可透過書簿津貼或學費資助計劃領取政府補貼，更精準支援有需要在學家庭。

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