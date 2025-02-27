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OK便利店優惠｜OK便利店雀巢甜筒激減低至$5件    一連7天優惠指定產品買1送1

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

OK便利店推出$5件雀巢甜筒，好抵食呀！

【靚媽精明眼/著數優惠/OK便利店】OK便利店推出限時優惠吸客！繼早前推出$5 Mega雪糕，由即日起至3月2日，OK便利店再加推優惠，推$5甜筒益街坊，購買10件雀巢甜筒只需$50，平均$5一件，同時指定產品亦有買1送1優惠！

最新影片推介：

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流感高峰期｜傷風感冒藥不能治流感　醫生教外遊帶這1物自救

OK便利店優惠｜推$5件雀巢甜筒優惠

由即日起至3月2日，OK便利店推出震撼優惠，購買10件雀巢甜筒只需要$50，平均$5一件，甜筒指定3款口味，包括朱古力、芒果及雲呢拿；阿波羅MONAKA雪糕亦正進行優惠，3件$24平均$8一件，務求大家打爆雪櫃！

OK便利店優惠｜購買10件雀巢甜筒只需要$50，平均$5一件（官網圖片）

OK便利店優惠｜7天限時優惠指定產品買1送1

此外，萬眾期待的買1送1優惠載譽歸來！即日起至3月5日一連7日推出多款指定產品買1送1，重磅推介有鴻福堂指定涼茶飲品，平均價每件只需$5一支，是超罕見優惠！還有其他超吸引產品同樣享有買1送1優惠，包括GODIVA杯裝雪糕，平均價$25/件（原價$50）、每日鮮語鮮牛奶250毫升，平均價$7/件（原價$14）等等。

OK便利店優惠｜7天限時優惠指定產品買1送1（官網圖片）

點擊下圖即睇OK便利店買1送1產品：

點擊圖片放大
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今期推介OK便利店買1送1產品：

  • 鴻福堂 夏枯草/竹蔗茅根/咸柑桔/銀菊露 500毫升，平均價$5/件（原價$10）
  • GODIVA 杯裝雪糕，平均價$25/件（原價$50）
  • 每日鮮語 鮮牛奶250毫升，平均價$7/件（原價$14）
  • 三得利 烏龍茶/茉莉烏龍茶500毫升，平均價$7.5/件（原價$15）
  • SAPPORO 啤酒500毫升，平均價$8/件（原價$16）
  • 喜瑪拉雅皇炸萌爸軟糖（各款），平均價$6/件（原價$12）
  • 小牧味屋酒鬼花生70克（各款），平均價$6/件（原價$12）
  • 澳洲傑卡斯施赫/蘇維翁紅酒750毫升，平均價$68.5/件（原價$137）

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