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藥物百科︱7種食物勿與藥同時服用　營養師警告：恐有毒性反應

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【服藥禁忌／藥物/食物/配搭/中毒】許多人在服藥時忽略了食物的影響，結果可能讓藥效失靈、甚至危害健康！張語希營養師提醒，有7種食物切勿與藥同時服用，以免損害藥物療效，甚至可能產生毒性反應。

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服藥期間，飲食扮演著舉足輕重的角色，食物與藥物間的交互作用往往被大眾所忽略，不當的飲食習慣可能導致藥效大打折扣，甚至對健康造成難以預估的風險。張語希營養師提醒，以下民眾應該注意的食物，別讓以下這些「地雷食物」損害服藥療效：

別讓良藥變毒藥！ 引起交互作用的「7大地雷食物」

1. 葡萄柚汁

會干擾降血壓藥和降膽固醇藥的代謝，可能導致藥效過強，進而引發低血壓或肌肉損傷。

2. 咖啡

可能影響鎮靜藥的效果，同時降低鐵、鈣的吸收，長期下來可能引發睡眠問題或貧血。因此，民眾在用藥期間應格外留意飲食，避免觸發潛在的健康危機。

3. 芝士

富含「酪胺」，若與抗抑鬱藥併用，可能有引發高血壓的危險。

4. 酒精

容易影響藥物代謝，與止痛藥或降血糖藥併用，可能產生毒性反應。

5. 香蕉

與降血壓藥同服可能導致高血鉀。

6. 牛油果

可能抵消抗凝血藥的效果。

7. 全麥麵包

可能影響甲狀腺藥物的吸收。

這些都是民眾在服藥期間應特別留意的飲食禁忌，避免讓錯誤的食物搭配影響藥效，甚至危害健康。

如何確保用藥安全？ 營養師：必做4件事

為確保用藥安全，建議民眾在購買新藥時，務必遵循4個基本原則，否則可能使「良藥」變「毒藥」、康復不成反而讓病情加劇！

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1. 詳細諮詢醫生或藥師

確認是否有需要避開的食物，特別是一些常見的水果、飲料或調味品。

2. 調整飲食時間

若無法避免某些食物，可嘗試調整飲食時間，與服藥時間錯開，讓身體有足夠的時間吸收藥物和食物中的營養。

3. 更新健康狀況

定期與醫生或營養師溝通，更新飲食習慣和健康狀況，亦有助於確保藥物的最佳效果。

4. 記錄常用藥物

平時養成記錄常用藥物與食物清單的習慣，並仔細閱讀藥物說明書，能有效預防食物干擾藥效的意外發生。

總的而言，正確的用藥搭配健康的飲食，才能真正使藥物發揮最佳藥效、進而達到緩解疾病的目的！

內容獲「潮健康／張語希營養師」授權轉載。

更多相關內容：

養生陷阱｜藥劑師自揭「絕對不吃」3類保健品　一款隨時糖分超標及中毒

藥物百科｜醫生點名5種常見藥勿亂吃　一種安眠藥曾釀家庭慘劇　「這種藥物」醫生都不會吃

 

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