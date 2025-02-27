崇光COACH開倉｜銅鑼灣SOGO COACH開倉低至3折　服飾/手袋/銀包$380起

▲ 銅鑼灣SOGO COACH開倉低至3折，服飾/手袋/銀包$380起 。

【崇光/SOGO/減價優惠/啟德崇光/銅鑼灣崇光】由即日起至3月3日，崇光百貨銅鑼灣店21樓宴會廳將舉行COACH特賣會，為時尚媽媽帶來低至3折超值優惠！無論是經典手袋、銀包，還是精緻配飾，都能以驚喜價入手，即睇開倉貨品！

最新影片︰

銅鑼灣崇光COACH開倉｜美國老牌逆齡重生

美國品牌Coach近年成功打入年輕市場，品牌不僅邀請年輕又熟稔時尚設計師坐陣，還找來內地炙手可熱的女星為品牌代言，再一次成為新世代的美國經典。

Stuart Vevers 自 2013 年接任 Coach 設計總監以來，為品牌注入了新的活力。他擁有豐富的時尚界經驗，曾在 Calvin Klein、Louis Vuitton、Marc Jacobs 和 Mulberry 等知名品牌工作，深知如何將經典與現代潮流結合。

Stuart Vevers 的設計風格融合了美式休閒與高端時尚，推出了既實用又時尚的系列，如如小巧的斜孭袋、印花 T 恤、運動鞋等，這些系列不僅時尚，還具有較高的性價比，吸引了年輕一代的關注；而今年更邀請內地年輕女星古力娜扎、徐璐為品牌演繹一系列手袋配飾。

▼ 點擊圖片放大 +24 +23



銅鑼灣崇光COACH開倉｜3件額外再享9折

今次開倉優惠包括多款人氣商品，如手袋、銀包、水桶包、背包、鞋履及配飾等，部分產品更低至$380起！無論是日常上班還是晚間晏會，都能迎合每個場合需要。更令人心動的是，凡購買精選貨品3件，即可享額外9折優惠，實行買得多平得多！

銅鑼灣崇光COACH開倉｜SOGO Rewards會員專屬優惠

崇光百貨SOGO Rewards會員還能享受額外福利！憑中銀崇光Visa卡購物，更有機會獲得$200電子現金券，讓你的購物更加超值，絕對不容錯過！

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

銅鑼灣崇光COACH開倉｜活動詳情

日期：即日起至3月3日

地點：銅鑼灣崇光百貨21樓宴會廳

圖片來源：K🌸Sunshine＠小紅書

更多相關內容︰

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】