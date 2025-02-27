  • 22°C
香港時間：2025227日 (四) 15:45

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財政預算案2025｜建造業議會撥1.5億資助2500建造業畢業生進修　3.17起接受申請

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 吳泳 結業潮 徐偉棟 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（建造業議會網頁截圖）

預算案提到，建造業議會將出資約1.5億元，資助建造業界為合共約2,500個工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓，協助更多青年人獲取專業資格。

計劃申請期由3月17日至4月16日，議會正就計劃的詳情諮詢相關商會及專業學會，計劃於3月中之前公布詳情。遞交申請時，申請人只需填寫申請津貼的青年專才名額，暫時毋須提供青年專才的資料。

每請一名青年專才　每月津貼5千

建造業議會表示，成功申請之公司，可就每名獲批的建造業青年專才，每月取得5,000元津貼。津貼期由今年7月1日至2026年6月30日，成功申請之公司須於整個津貼期內僱用青年專才，人數不得少於獲批名額。議會確認成功申請人符合計劃要求後，會於其後的兩個月內發放津貼。

申請人必須屬於建造業5個專業範疇，即工程、建築、測量、規劃及園境的顧問公司或總承建商，並在資助期內僱用35歲或以下青年專才，全職從事與建造業相關的專業工作。青年專才須畢業於本地建造業法定專業學會認可屬建造業5個專業範疇相關的學位課程；及尚未獲取專業資格，亦未有經政府其他相類津貼計劃獲取津貼。

申請人將於5月至6月收到原則性申請結果，即申請是否原則性獲批及獲批津貼名額。並須在指定期限向議會提交僱用青年專才的有效證明以申領津貼。詳情在3月中之前一併公布。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
17:46 2025/02/26
財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】

你可能感興趣

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
17:46 2025/02/26
財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
就業 專才 財政預算案 建造 建造業議會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
凍齡女神｜43歲TVB人妻公開卸妝　素顏狀態曝光網民震驚：有區別？
凍齡女神｜43歲TVB人妻公開卸妝　素顏狀態曝光網民震驚：有區別？