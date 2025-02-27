財政預算案2025｜建造業議會撥1.5億資助2500建造業畢業生進修　3.17起接受申請

▲ （建造業議會網頁截圖）

預算案提到，建造業議會將出資約1.5億元，資助建造業界為合共約2,500個工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生提供在職培訓，協助更多青年人獲取專業資格。

計劃申請期由3月17日至4月16日，議會正就計劃的詳情諮詢相關商會及專業學會，計劃於3月中之前公布詳情。遞交申請時，申請人只需填寫申請津貼的青年專才名額，暫時毋須提供青年專才的資料。

每請一名青年專才 每月津貼5千

建造業議會表示，成功申請之公司，可就每名獲批的建造業青年專才，每月取得5,000元津貼。津貼期由今年7月1日至2026年6月30日，成功申請之公司須於整個津貼期內僱用青年專才，人數不得少於獲批名額。議會確認成功申請人符合計劃要求後，會於其後的兩個月內發放津貼。

申請人必須屬於建造業5個專業範疇，即工程、建築、測量、規劃及園境的顧問公司或總承建商，並在資助期內僱用35歲或以下青年專才，全職從事與建造業相關的專業工作。青年專才須畢業於本地建造業法定專業學會認可屬建造業5個專業範疇相關的學位課程；及尚未獲取專業資格，亦未有經政府其他相類津貼計劃獲取津貼。

申請人將於5月至6月收到原則性申請結果，即申請是否原則性獲批及獲批津貼名額。並須在指定期限向議會提交僱用青年專才的有效證明以申領津貼。詳情在3月中之前一併公布。

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