養生秘訣｜享年105歲名醫公開7大長壽法則　三餐曝光必守1飲食原則

【名醫／醫生／養生】日本百歲名醫日野原重明是當地長壽方面的權威，大半生研究關於長壽的秘訣，而他自己亦有一套養生之道，讓他活到105歲仍充滿活力，繼續濟世為懷。他在2017年安然離世，享年105歲。

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綜合媒體報道，日本百歲名醫日野原重明在2017年安然離世，生前是長壽權威，自己亦有一套養生之道。他一直堅持不退休，身體力行告訴大眾，想要活得久、活得好，良好的生活習慣是關鍵。透過長年研究長壽秘訣，他平日的生活模式亦相當簡單，而這也許就是活一世紀的秘密。

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養生秘訣｜7大長壽秘訣

1. 養成恆常運動習慣

選擇以步行代替電梯，將運動融入日常生活，他勤於瑜珈、打禪等運動，並善用腹式呼吸，一直維持30歲時的體重。

2. 永不退休，對工作保持熱情

他曾表示，自己到花甲之年才開竅，因當年58歲時曾被敵軍劫持飛機飛往北韓，自此激發他對生活重拾熱忱。他又經歷過恐怖襲擊，那次「沙林毒氣事件」中他一共救助了640位傷者。後來投身於醫護行列，直到過百歲仍為病人看診。他認為持續工作能夠刺激大腦，讓大腦保持年輕。

3. 找到人生目標

他每天都會有一個起床的理由，就如日本人所說的「Ikigai」。持續訂立目標，保持生活中的動力。

4. 學會管理壓力，保持積極心態

他經常大笑，工作之餘亦不忘享受生活。他90歲編製音樂劇，91歲出版暢銷120萬冊的長壽秘訣，填詞作曲，人生完全不設限。他亦會維持適量社交。

5. 不過分依賴藥物

他著重養生，預防感染疾病，減少患病而服藥，長年維持健康體魄。

6. 做義工

他閒暇時間會做義工，就算已達高齡仍堅持服務他人，回饋社會。

7. 持續學習，保持創造力

他喜歡閱讀，不時會玩玩音樂或藝術創作陶冶性情。

養生秘訣｜公開1日長壽飲食法

早餐：咖啡、牛奶、蘋果汁或橙汁加入1茶匙橄欖油

午餐：簡單輕食為主，牛奶和餅乾，有時專注工作會略過

晚餐：蔬菜、魚肉、米飯，每周會吃2次瘦肉

每餐8分飽為大原則，以保持健康體重，同時會少食多餐，亦避免食用加工食品。

養生秘訣｜豁達人生觀 看透生死安然接受

日野原重明在2017年7月18日清晨因呼吸衰竭安然離世，享年105歲。他一生為醫學界貢獻良多，是日本臨終療護的先驅，一手推動成立日本首間安寧醫院。他生前曾說過：

死亡不是Goodbye，而是See you later。

長壽藍區｜解構5大長壽藍區飲食和生活方式

台灣營養學家洪泰雄在其Facebook專頁分析關於長壽藍區的養生習慣，引述一項《國家地理》研究，透過觀察5大長壽藍區居民的生活習慣，得出長壽的共同點，以下逐一解構五地的生活和飲食：

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1. 日本沖繩（Okinawa, Japan）：老年女性壽命全球最長，傳統飲食以蕃薯、豆類、綠葉蔬菜、海藻為主；當地人秉持著「Ikigai」的精神和強大社群支持。

2. 意大利薩丁尼亞（Sardinia, Italy）：以長壽男性比例高聞名，傳統飲食以橄欖油、羊奶、全穀物、豆類、葡萄酒為主；當地人習慣步行；與家人關係緊密。

3. 希臘伊卡利亞島（Ikaria, Greece）：失智症與心血管疾病發生率極低，飲食主要為傳統地中海飲食，常吃橄欖油、魚類、豆類、野菜、紅酒等食物；當地人有午睡習慣，且重視社交與家庭。

4. 哥斯大黎加尼科亞半島（Nicoya, Costa Rica）：當地90歲以上人口比例遠超過全球平均，傳統飲食包括：黑豆、粟米餅、南瓜、木薯、水果等；當地人強調「Plan de vida（人生計劃）」，保持積極信念朝目標進發。

5. 美國加州羅馬琳達（Loma Linda, California）：多數奉行植物性飲食，飲食中常吃蔬菜、水果、堅果、豆類，甚少加工食品；當地人有規律運動的習慣、普遍有信仰與社群支持。

長壽藍區｜9大長壽共同點

洪泰雄指出，這些地區的人一般較少患慢性疾病且較長壽，原因與生活和飲食息息相關，他列出9大共通日常生活習慣如下：

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