財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　教育界議員朱國強：未曾諮詢本人

▲ 朱國強稱，政府從未就取消2500元津貼向他諮詢。（資料圖片）

【財政預算案2025 / 陳茂波 / 朱國強】《財政預算案》提出，2025/26學年起取消2500元的學生津貼。財政司司長陳茂波今早（27日）在立法會財委會會議稱，對於教育局需要削減2%開支，事前「教育局有同立法會裡面教育界嘅一啲代表溝通過」。

立法會教育界議員朱國強隨後發聲明，稱政府「從未就取消學生津貼，向本人諮詢意見。」

財政預算案2025｜議員質疑無諮詢下一刀切取消學生津貼 陳茂波：做法由教育局決定

▲ 朱國強稱，政府從未就取消2500元津貼向他諮詢。（資料圖片）

學生津貼｜朱國強促請改善溝通機制

朱國強聲明內容指出，政府包括教育局從未就取消2500元學生津貼，向他諮詢意見，以過往的正式和非正式的溝通中，亦未曾提及會取消學生津貼。

朱國強促請相關政策局檢視及改善溝通機制，認為對於涉及重大公共利益的開支修訂，當局應當廣泛諮詢，包括聽取所屬界別議員的意見。

▲ 朱國強認為，涉及重大公共利益的開支修訂，當局應當廣泛諮詢，包括所屬界別議員的意見。（資料圖片）

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