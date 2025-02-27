大S徐熙媛去世｜具俊曄以淚洗面掛念亡妻　大S樹葬取消最新安葬方式曝光

▲ 具俊曄以淚洗面掛念亡妻，大S樹葬取消最新安葬方式曝光。

【大S / 徐熙媛 / 具俊曄 / 安葬】大S徐熙媛猝逝已近一個月，丈夫具俊曄仍難走出悲傷情緒，據指他每日以淚洗面、食不下嚥。早前小S打算遵循姐姐遺願以樹葬方式讓其回歸大自然，一度傳出S家已為大S選好安葬樹木。

不過，據台媒消息，具俊曄希望能有一個隨時去祭拜亡妻的獨立空間，目前大S骨灰樹葬方案已取消，令提出2種下葬方式，但仍未最終確定。

大S徐熙媛去世︱具俊曄不捨愛妻大S樹葬化春泥 徐熙媛下葬時間延後另覓安放地

大S徐熙媛去世｜具俊曄以淚洗面掛念亡妻

大S與前夫離婚後，於2022年與舊愛具俊曄久別重逢閃婚，婚後不時共同出現在公眾視野，十分恩愛。據指，大S猝逝後對具俊曄而言是沉重的打擊，連日來悲傷不已，以淚洗面、食不下嚥，消瘦了許多。

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大S徐熙媛去世｜大S樹葬取消 最新下葬方式仍待確

因不捨愛妻，具俊曄上走表示「希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇買張地點。」早前的樹葬方式已推翻。

據台媒報到，目前S家考慮2種方式，找一個塔位或找一塊墓地，並在墓地立一個大S雕像，讓S家親友日後思念大S時可以有追思祭拜的地方，但下葬方式及時間仍未確定，在等具俊曄做最後確定。

據指，大S骨灰目前仍放在家中，早前有支撐大S鄰居因此事感到十分不滿，不斷向管委會投訴，亦在社交媒體發文控訴。

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