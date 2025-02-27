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財政預算案2025｜孫玉菡指2元乘車優惠僅360人每月乘逾240程　強調要實事求是

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

孫玉菡指2元乘車優惠僅360人每月乘逾240程。

【財政預算案2025／財赤／2元乘車優惠】新一份財政預算案昨日公佈，提出調整2元乘車優惠，10元以上車票改付2折，每月限240程。

勞工及福利局局長孫玉菡今（27日）出席記者會時形容，限240程很寬鬆，透露樂悠咭自8月實名制後，截至11月，60至64歲人士平均每日搭1.4程車，65歲或以上搭1程，而殘疾人士則為1.3程。整體受惠人士中也只有360人每月搭超過240程，其中乘車次數最多的60至64歲者日均搭20程，65歲或以上者日均14.2程，而搭最多的殘疾人士就日均25程。

他強調，絕大部分受惠人士均不受影響，亦不會影響他們出行，但「高得咁緊要」的也要有限制。

他解釋，「兩蚊兩折」最遲明年9月實施，即需時約18個月，是因為八達通需時改系統，要調校在地鐵、巴士、小巴及渡輪等公共交通工具約1.7萬部八達通機，需時確保八達通機準確無誤，且也要在非服務時間才可檢驗等，會與八達通公司及交通工具營運商商討，評估能快加快，會盡快通知準確的實施時間。而限程的轉變則屬首次，難草率交代系統多久能完成，會爭取盡快完成。

2元乘車優惠︱陳茂波：「兩蚊兩折」已處理長車短搭問題　月限240程可控未來開支增幅

（資料圖片）

財政預算案2025｜強調要實事求是

至於方案會否隨公共交通工具提高票價而調整。孫玉菡指，2元乘車優化自推出以來未曾調整，即使期間公共交通工具票價多次提高，是次提出以10元劃線，便是希望長遠維持計劃初衷，方便長者及殘疾人士出行的同時，亦維持財政上可行。

他提到，現時約4分3受惠人士乘搭10元以下的交通工具，即使乘10元以上路線者須支付較多金錢，但政府的資助仍很可觀，舉例20元的車程政府仍要資助16元，強調要實事求是，為計劃找出路。

另外，孫玉菡指，政府「資源效率優化計劃」至2027-28年度的累計減幅達7%，接受社署一筆性撥款的社福機構要共度時艱，當局會在下周一會見所有社福界，詳細介紹如何一同共度時艱以達到財政司的要求。

他指，勞福局會盡力而為，但由於計劃減幅力度大，「無辦法幫得晒」，希望在資源優化的同時，也設法拆牆鬆綁，提升機構的生產力，以盤活整個社福界。

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