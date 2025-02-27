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財政預算案2025｜蔡若蓮：不會向個別議員透露財案具體措施　取消津貼配合政府精準扶貧方針

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

蔡若蓮：不會向個別議員透露財案具體措施，取消津貼配合政府精準扶貧方針。

【財政預算案2025 /  蔡若蓮 /  學生津貼】財政司司長陳茂波昨（26日）公布新一份財政預算案，提出下學年起取消為中小學和幼稚園學生提供2500元學生津貼。陳茂波今早（27日）在立法會指，教育局已與立法會「一啲代表」就措施溝通；惟立法會教育界議員朱國強隨即發聲明反駁，稱政府「從未就取消學生津貼向本人諮詢意見」。

教育局局長蔡若蓮在預算案相關措施記者會表示，教育局作政策部門，就任何教育政策不時與議員、學界溝通，他們亦可透過書面、見面等方式與局方交流，惟當局不會向個別議員透露財政預算案具體措施，而預算案提到需節省開支、共度時艱等則已與各持分者溝通。

她表示，溝通過程已告訴各持分者，政府目前面對的財政困難，並詢問削減開支時，他們希望保留什麽項目、不可削減什麽開支，強調在咨詢和討論過程中持開放態度。蔡若蓮點名提到，朱國強特別關心幼稚園教育，「我哋都聽到」。

學生津貼｜陳茂波稱曾就取消津貼諮詢立法會教界代表　教育界議員朱國強：未曾諮詢本人

教育局局長蔡若蓮。（朱永倫攝）

財政預算案2025｜配合政府精準扶貧方針

蔡若蓮指，教育局去年已從內部開支削減1%開支，並另外扣減15億元，當時仍未扣減任何津貼，惟今年各部門需削減2%開支，與議員和學界溝通後了解「最唔能夠減嘅嘢」，最後才得出可削減開支的地方。

蔡若蓮又指，理解家長關注取消津貼，指有關津貼2019年疫情時推出，當時政府財政情況有能力撥191億作舒緩措施。惟政府財政未來幾年面對很多挑戰，有需要檢視相關措施。

她續指，配合政府精準扶貧方針，當局要集中資源幫助最有需要學生，當局已為幼稚園提供學費減免，中小學提供車船津貼、 課後學習支援津貼、在校免費午膳等；學資處亦為有需要同學提供學費補助金及免息貸款等。

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