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TOPick會員有獎｜送你SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站 5公里健步行家庭組參賽名額+選手包(16份)

親子好去處

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

SKECHERS FRIENDSHIP WALK 健步行2025.4.13回歸

5公里健步、2.5公里寵物行、嘉年華區　一家大細、主子玩轉西九文化區

「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站」現正接受報名

備受期待的「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站」將於4月13日假西九文化區盛大舉行，今年除了5公里健步行與2.5公里寵物行，兩大路線，並新增多個創意挑戰站，包括「Arch Fit® Fit 晒你」與「Hyper Burst® 氣泡彈彈波」，讓參加者邊行邊玩，感受無限樂趣。

活動設個人組、家庭組及新增的孖住組，報名組合更靈活。所有參加者均可獲得選手包, 內含活動T恤、限定禮券等; 小童及寵物更有額外禮品，如吹泡機及寵物拾便袋掛套。完成路線的參加者可獲得專屬獎牌及電子證書。

活動報名：https://friendshipwalk.skechers.com.hk/zh-hant/form/enrolment-form

點擊圖片放大

*只適用於家庭組參加者，小朋友年齡（3-11歲）出生於2014 – 2022

#只限2.5公里寵物行參加者

活動詳情請瀏覽活動官網：friendshipwalk.skechers.com.hk

點擊圖片放大

「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站」嘉年華區

精彩嘉年華區設有一系列打卡位、攤位遊戲，舞台表演及寵物活動區，讓一家大細偕主子一起玩轉西九! 活動當日更有幸運大抽獎，參加者有機會贏取10對SKECHERS鞋履！活動部份收益將撥捐香港傷殘青年協會及浪浪之家，為活動增添慈善意義。

（推廣生意的競賽牌照號碼：59572）

TOPick 新聞xSKECHERS  送出「SKECHERS FRIENDSHIP WALK健步行2025香港站  5公里健步行家庭組參賽名額+選手包」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

注意:家庭組參加者，小朋友年齡需出生於2014 – 2022，3-11歲。每個家庭組別必須最少有一位18歲或以上成人參加者

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- 按參加遊戲答問題

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

  • 截止日期：3月11日（星期二）（23：59）
  • 公佈得獎：3月12日（星期三）
  • 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
  • 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
  • 此活動新會員優先。
  • 禮品款式隨機送出，不設挑選更換。
  • 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
  • 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
  • 如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
  • 任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
  • 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

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