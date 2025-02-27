集體回憶｜劉嘉玲曬青春照舊銀紙想當年　滙豐徵集懷舊故事大派獎賞錢

為響應滙豐銀行 160 週年徵集故事活動，劉嘉玲以及多位藝人紛紛在社交媒體分享自己擁有的舊物及回憶，引發迴響。

劉嘉玲在社交平台分享珍藏舊照，並曬出一張舊版滙豐 500 元紙幣及滙豐舊錢罌。原來這張看似不起眼的紙幣，背後竟藏著她的昔日回憶。她透露，當年出一份糧時收到這張舊版滙豐紙幣，珍藏至今。

劉嘉玲1982年加入藝員訓練班，1983年畢業後出道，她大爆當時人工只有二千元左右。當年500元並非小數目，但她仍選擇儲下這張滙豐紙幣，難怪她感慨道：「而家拎上手都仲會勾起個份感動同回憶。」

劉嘉玲同時曬出珍藏舊照，照片中的她略施脂粉，笑容青澀，充滿青春氣息。

彭秀慧、林德信等藝人也紛紛在社交平台分享自己與滙豐的回憶。當中，彭秀慧曬出一張珍藏的五元滙豐紙幣，並透露這是她出世當年、最後一代發行的五元紙幣，是媽媽特地儲下來紀念的。

翻查資料，香港的五元紙幣於1975年開始停產，80年代開始逐漸不再流通；屬於最後一批「五蚊紙世代」的香港人，今年剛好踏入50歲。

林德信亦分享一則有關五元紙幣的童年往事。他透露，小時候曾把家裡收藏的滙豐五元紙幣「大棉胎」帶到學校炫耀，結果不小心在校園裡弄丟了！幸好家裡珍藏不少，所以他才逃過一劫，沒有被家法伺候。

滙豐推出160週年有獎遊戲，邀請香港人由即日起至3月12日，於社交平台分享與滙豐的故事。活動將以抽獎形式送出總值$160,000「獎賞錢」，以及滙豐 160 週年特別版八達通。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】