英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術

▲ 曾參演美國經典劇集《花邊教主》（Gossip Girl）的女演員Michelle Trachtenberg周三（26日）被發現陳屍家中，年僅39歲。

【花邊教主／Michelle Trachtenberg／暴瘦／肝移植】曾參演美國經典劇集《花邊教主》（Gossip Girl）的女演員Michelle Trachtenberg周三（26日）被發現陳屍家中，目前死因未明，享年39歲。

最新影片：

綜合外媒報道，Michelle Trachtenberg於美國時間周三（26日）早上8時左右，被母親發現倒臥在紐約曼哈頓一處51層的高級公寓中，而該處也是她平時的住所。當地警方證實，她被發現時已「失去意識且沒有反應」，隨後由急救人員宣布死亡，並表示事發現場並未發現可疑之處，將由法醫鑑定其死因。

據報，Michelle Trachtenberg在不久前剛完成肝臟移植手術，但她的身體有可能對器官產生排斥，目前未知是否和其死因有關，仍需等待進一步調查。

Michelle Trachtenberg在10歲時以童星身分出道，曾參演《小小小間諜》（Harriet the Spy）、《萬能探長》（Inspector Gadget ）等電影，成年後憑《花邊教主》中的反派富家女角色Georgina Sparks走紅。Georgina Sparks在戲中善於心計，是紐約上東區名媛中的大麻煩，劇中兩位女主角代號分別為「B」和「S」，其代號則為「G」，足以代表是能與她們抗衡的角色。

英年早逝｜近年暴瘦憔悴引健康疑慮

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

《花邊教主》時期的Michelle Trachtenberg外型十分美艷動人，劇中的角色亦成為她最令人印象深刻的螢幕形象之一。然而翻查其社交平台，她近年發布的照片卻明顯可見雙頰消瘦、面容憔悴，令網民懷疑她過度減肥，甚至有人質疑她濫用藥物。

不過她曾於去年1月親自回應粉絲的擔憂，稱自己「快樂又健康」，且從未進行任何整形手術，又於同月發布自拍照片。報道指出，有眼尖的粉絲從該照片中發現Michelle的雙眼似乎有輕微黃疸，而眼睛發黃可能是肝臟問題的徵兆，因此再度引起對其健康問題的擔憂。

資料來源：《紐約郵報》、ABC News

相關文章：

一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés 金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛

英年早逝｜24歲女遊日回國突雙腳腫痛 入院72小時猝死

英年早逝｜100公斤韓國健身網紅突猝逝死因成疑 曾揭健身界濫藥醜聞

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5