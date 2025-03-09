旅行問題｜旅行友情大考驗！　網民列舉旅伴9大爆雷行為：呢種人永不錄用！

▲ 旅行友情大考驗！網民列舉旅伴9大爆雷行為：呢種人永不錄用！

【旅行 / 友情 / 旅遊行程】不少港人在假期都會約上三五好友外出旅行，然而旅途是否能夠玩得盡興，除了當地的可玩性，還很考驗旅伴之間是否契合，能否包容，十分考驗雙方友情。

日前，有人在討論區以「一人一個kam爆旅伴」為題發帖，道出早前與友人在雲南省旅遊時的辛酸經歷，引起不少人共鳴，紛紛列出旅行時無法接受旅伴的爆雷行為，1種人更被斥「永不錄用！」

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旅行問題｜毫無時間觀念

如若沒有按約定時間出發，在旅途中可能會錯失不少遊玩項目，或擠佔遊玩時間，樓主稱其旅伴「日日都搞到勁晏先到出門，或者成日都要跑住咁趕車。有時分開行下，約定某個時間地點集合又會過晒時都未返嚟。」

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旅行問題｜一直睇手機

幾人出行遊玩時，若有人一直看手而不參與集體聊天而一直手機不離手，想必會令部分人感到掃興，樓主指其旅伴便是手機的「重度使用者」：「佢又唔係好似KOL咁瘋狂打卡update近況，只係無意義咁碌，一日幾個尿袋都唔夠用。」

有網民分享自己友人亦會如此，「瘋狂玩social media」至沒有數據流量，7日的旅途共購買2張電話卡。

旅行問題｜丟三落四忘東西

如若旅伴出發前往及帶部分生活必需品，那很有可能與同行友人共用；如若在旅途中遺落物品，則有機會因為回頭尋找而延誤後續行程，「（友人）check in check漏咗自己個腦咁，去邊度漏嘢漏到去邊，最經典係去萬廁所返嚟行咗半日閒發現自己漏低個手機喺廁所」、「帶尿袋唔帶線，帶晒叉電，但冇帶轉插」、「話無帶牙刷攞咗我個隻用」。

旅行問題｜不願嘗新 不尊重當地文化

到新的地方旅行多多少少都會品嚐當地的特色食物，但有網民抱怨「食嘢唔嘗試當地嘢（已經係乾淨衞生）」，更有甚者「以為有錢畀當地人不尊重」。

旅行問題｜我行我素

一同出遊勢必要兼顧自己與友人的遊玩需求，相互包容，未必事事都能隨心所欲，但有網民表示自己的旅伴卻不為他人著想：「想去嘅地方就吹人去，人哋想去嘅就畀臉色人哋睇」、「以為自己係公主，要估佢想做啲咩，好難頂」。

▲ （《小時代》劇照）

旅行問題｜不幫手做計劃

旅行前通常要做足有關行程及注意事項的功課，以備旅行時萬無一失，這些通常要幾人分工完成，但不免其中有freerider，甚至在旅途其中還會對他人的安排指指點點：「不停點人做嘢，自己得把口唔幫手、唔用腦，埋怨」。

有網民分享類似經歷：「唔幫手plan行程，算，問你意見揀咩酒店又潛水唔出聲，都算，出發前得我一個騰嚟騰去搞唱錢，同埋去深水埗買上網卡，我就出錢出力，得佢舒舒服服！」直斥「又懶又freeride嗰啲真係永不錄用！」

旅行問題｜斤斤計較花銷

俗話說「談錢傷感情」，但有網民抱怨自己的旅伴面對共同花銷斤斤計較，還貪小便宜：「買到好嘢，佢鍾意，叫你畀埋佢」、「使你錢，唔夾錢，但會問你畀返錢。」

旅行問題｜影相挑三揀四

任誰旅行都想留下靚照留念，但也不好對友人的影像技術太過苛刻：「幫佢影相話人影得佢對腳唔夠長，臉唔夠尖，眼唔夠大」、「都明白唔係嗰個人都係專業攝影師，但係我幫你影到咁靚，你幫我影嗰啲張張都炒車，構圖同角度都出晒事，好意思咩！」

旅行問題｜產生矛盾不溝通

人與人相處往往是相互包容，遇見問題及時提出和解決，就不會讓不滿的情緒在心裡越積越多，然而有網民指自己的旅伴「口講無所謂，跟住好不滿。」

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