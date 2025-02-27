啟德體育園｜七欖首設球迷村延續熾熱氣氛　可與球員合照簽名

▲ 2025年國際七人欖球賽上將於3月28日至30日舉行，啟德體育園東面的多用途活動區域有首個香港七欖球迷村。

2025年香港國際七人欖球賽將於3月28日至30日舉行，今次首次改為於啟德體育園舉辦，中國香港欖球總會公布，將於啟德體育園東面的多用途活動區域推出首個香港七欖球迷村，當中包含多元化活動，吸引大人小朋友到場。

多個餐飲設施 現場樂隊DJ表演

球迷村佔地7,800平方尺，七欖門票持有人可以在3月28日至30日入內參與活動。除了有超過30個餐飲零售設施以外，七欖球迷村內還設有多個餐飲攤位，包括三個花園茶座和賽事官方啤酒嘉士伯的招牌酒吧。

三日共15支本地樂隊和6位不同風格的DJ將在七欖球迷村的舞台演出，例如曾在香港大球場表演過的Red Stripe、Helium 3和DJ Ben Cullen。

球迷就算到訪球迷村，亦不會錯過場內賽事，因球迷村設有「豆袋」梳化，可坐下來欣賞大螢幕現場直播比賽。

▲ 2025年國際七人欖球賽上將於3月28日至30日舉行，啟德體育園東面的多用途活動區域有首個香港七欖球迷村。

兒童專區有巨型充氣設施

此外設有兒童專區，配置巨型充氣的遊玩設施。七欖球迷村還將舉辦多項欖總及社區合作夥伴的活動，包括「賽馬會欖球齊起動計劃 - 一『欖』雄心」和「滙豐欖球體驗計劃」等。

球迷村有預先安排的球隊見面會，球迷可與喜愛的球隊球員合照和索取簽名，包括中國香港男、女子七人欖球代表隊等。本地名將姚錦成、鄭家慈將擔任賽事大使，而國際名宿如南非的柏加（Schalk Burger）、蘇格蘭的「大占」咸美頓（Jim Hamilton）和英格蘭的高迪（Andy Goode）亦會在活動中現身。

門票已經在香港國際七人欖球賽官方網站發售，成人3日門票為1,950元，12歲以下兒童門票950元。

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