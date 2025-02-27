  • 22°C
香港時間：2025227日 (四) 17:27

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園｜七欖首設球迷村延續熾熱氣氛　可與球員合照簽名

港聞

發布時間： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2025年國際七人欖球賽上將於3月28日至30日舉行，啟德體育園東面的多用途活動區域有首個香港七欖球迷村。

2025年香港國際七人欖球賽將於3月28日至30日舉行，今次首次改為於啟德體育園舉辦，中國香港欖球總會公布，將於啟德體育園東面的多用途活動區域推出首個香港七欖球迷村，當中包含多元化活動，吸引大人小朋友到場。

多個餐飲設施　現場樂隊DJ表演

球迷村佔地7,800平方尺，七欖門票持有人可以在3月28日至30日入內參與活動。除了有超過30個餐飲零售設施以外，七欖球迷村內還設有多個餐飲攤位，包括三個花園茶座和賽事官方啤酒嘉士伯的招牌酒吧。

三日共15支本地樂隊和6位不同風格的DJ將在七欖球迷村的舞台演出，例如曾在香港大球場表演過的Red Stripe、Helium 3和DJ Ben Cullen。

球迷就算到訪球迷村，亦不會錯過場內賽事，因球迷村設有「豆袋」梳化，可坐下來欣賞大螢幕現場直播比賽。

2025年國際七人欖球賽上將於3月28日至30日舉行，啟德體育園東面的多用途活動區域有首個香港七欖球迷村。

兒童專區有巨型充氣設施

此外設有兒童專區，配置巨型充氣的遊玩設施。七欖球迷村還將舉辦多項欖總及社區合作夥伴的活動，包括「賽馬會欖球齊起動計劃 - 一『欖』雄心」和「滙豐欖球體驗計劃」等。

球迷村有預先安排的球隊見面會，球迷可與喜愛的球隊球員合照和索取簽名，包括中國香港男、女子七人欖球代表隊等。本地名將姚錦成、鄭家慈將擔任賽事大使，而國際名宿如南非的柏加（Schalk Burger）、蘇格蘭的「大占」咸美頓（Jim Hamilton）和英格蘭的高迪（Andy Goode）亦會在活動中現身。

門票已經在香港國際七人欖球賽官方網站發售，成人3日門票為1,950元，12歲以下兒童門票950元。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

啟德體育園｜零售館近50食肆已開業亞洲菜佔一半　業界指啟德餐廳多元料七欖帶動多2成生意
00:00 2025/02/24
啟德體育園｜零售館近50食肆已開業亞洲菜佔一半　業界指啟德餐廳多元料七欖帶動多2成生意
啟德體育園｜體育園周六首場全運測試賽　楊德強：重點檢視球員房間安排
11:43 2025/02/20
啟德體育園｜體育園周六首場全運測試賽　楊德強：重點檢視球員房間安排
香港七欖｜下月28日揭幕　樂隊Kaiser Chiefs、RubberBand等將帶來表演
16:55 2025/02/04
香港七欖｜下月28日揭幕　樂隊Kaiser Chiefs、RubberBand等將帶來表演

你可能感興趣

啟德體育園｜零售館近50食肆已開業亞洲菜佔一半　業界指啟德餐廳多元料七欖帶動多2成生意
00:00 2025/02/24
啟德體育園｜零售館近50食肆已開業亞洲菜佔一半　業界指啟德餐廳多元料七欖帶動多2成生意
啟德體育園｜體育園周六首場全運測試賽　楊德強：重點檢視球員房間安排
11:43 2025/02/20
啟德體育園｜體育園周六首場全運測試賽　楊德強：重點檢視球員房間安排
香港七欖｜下月28日揭幕　樂隊Kaiser Chiefs、RubberBand等將帶來表演
16:55 2025/02/04
香港七欖｜下月28日揭幕　樂隊Kaiser Chiefs、RubberBand等將帶來表演
七人欖球賽 啟德體育園 香港大球場 欖球 啟德 酒吧 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱陳茂波宣布公務員凍薪　2元乘車優惠/學生津貼/退稅/生果金【不斷更新】
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
3孩靚媽｜前港姐翁慧德移美逾20年近況曝光　57歲零走樣回歸做節目曾原諒老公出軌
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
財政預算案2025｜2500元學生津貼下學年起取消　消息料政府一年慳近20億元
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
凍齡女神｜43歲TVB人妻公開卸妝　素顏狀態曝光網民震驚：有區別？
凍齡女神｜43歲TVB人妻公開卸妝　素顏狀態曝光網民震驚：有區別？