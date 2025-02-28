肝癌丨28歲男網紅確診肝癌瘦至皮包骨　治療僅5個月病逝臨終叮囑1件事引以為戒

【肝癌/熬夜】內地一名以跳舞走紅的男網紅「阿浩」近日因肝癌病逝，終年僅28歲。據了解，他確診患癌時已是肝癌晚期，因此治療僅5個月便離世，而離世前夕他更向網民留下心酸的忠告。

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綜合內地傳媒報導，阿浩近日在社交平台發布自己留院治療的影片。片中飽受病魔折磨的阿浩已非常瘦弱，不過他仍可發聲表示「我還在，只是狀態差！」。除此之外，他生前更向網民表示非常後悔過去生活太多劣習，並勸告網民引以為戒:

熬夜喝酒成疾，引以為戒。

根據「阿浩」生前發布的短片，他是於去年9月5日突然身體感到劇痛，今年1月證實是肝癌晚期，因此需住院接受保守治療。直到近日，他的離世消息才傳出，令不少網民深感惋惜。

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肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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