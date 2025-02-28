  • 25°C
香港時間：2025228日 (五) 16:09

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肝癌丨28歲男網紅確診肝癌瘦至皮包骨　治療僅5個月病逝臨終叮囑1件事引以為戒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【肝癌/熬夜】內地一名以跳舞走紅的男網紅「阿浩」近日因肝癌病逝，終年僅28歲。據了解，他確診患癌時已是肝癌晚期，因此治療僅5個月便離世，而離世前夕他更向網民留下心酸的忠告。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

綜合內地傳媒報導，阿浩近日在社交平台發布自己留院治療的影片。片中飽受病魔折磨的阿浩已非常瘦弱，不過他仍可發聲表示「我還在，只是狀態差！」。除此之外，他生前更向網民表示非常後悔過去生活太多劣習，並勸告網民引以為戒:

熬夜喝酒成疾，引以為戒。

根據「阿浩」生前發布的短片，他是於去年9月5日突然身體感到劇痛，今年1月證實是肝癌晚期，因此需住院接受保守治療。直到近日，他的離世消息才傳出，令不少網民深感惋惜。

點擊圖片放大
+8
+7

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

點擊圖片放大
+7
+6

肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

點擊圖片放大
+8
+7

相關影片:

肝血管瘤丨48歲權相佑驚爆患肝血管瘤 孤身入院做手術切3成肝自爆父親肝癌病逝

發奮圖強｜37歲前女團成員曬一年考獲6張cert 憶今年一波三折 自爆媽媽患肝癌【附肝癌症狀+成因】

抗癌勇士｜39歲抗癌網紅不敵肝癌跨年前夕病逝 妻子悲痛：最後忍痛陪女兒玩

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肝硬化｜男子常感勞累皮膚突現1異樣驚患肝癌　醫生警告：全中3症狀死亡率高 【附ABCDE自我檢測】
17:09 2024/07/22
肝硬化｜男子常感勞累皮膚突現1異樣驚患肝癌　醫生警告：全中3症狀死亡率高 【附ABCDE自我檢測】
肝癌｜婦人肝癌復發拒開刀　靠吃1種菜7個月後腫瘤奇蹟消失【附肝癌症狀/成因/預防】
13:39 2024/11/08
肝癌｜婦人肝癌復發拒開刀　靠吃1種菜7個月後腫瘤奇蹟消失【附肝癌症狀/成因/預防】
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
10:58 2025/02/25
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌

你可能感興趣

肝硬化｜男子常感勞累皮膚突現1異樣驚患肝癌　醫生警告：全中3症狀死亡率高 【附ABCDE自我檢測】
17:09 2024/07/22
肝硬化｜男子常感勞累皮膚突現1異樣驚患肝癌　醫生警告：全中3症狀死亡率高 【附ABCDE自我檢測】
肝癌｜婦人肝癌復發拒開刀　靠吃1種菜7個月後腫瘤奇蹟消失【附肝癌症狀/成因/預防】
13:39 2024/11/08
肝癌｜婦人肝癌復發拒開刀　靠吃1種菜7個月後腫瘤奇蹟消失【附肝癌症狀/成因/預防】
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
10:58 2025/02/25
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
健康問題 肝癌 網絡熱話

最高瀏覽

財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？ 政府：不會強迫遣散、靠三方法
財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？ 政府：不會強迫遣散、靠三方法
千億新抱︱徐子淇激罕露面4孩媽媽回春　少女味極濃【附徐子淇Keep Fit5招】
千億新抱︱徐子淇激罕露面4孩媽媽回春　少女味極濃【附徐子淇Keep Fit5招】
英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術
英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術
英國王室︱凱特王妃獲賦予1項新權力　超越戴妃打破115年王室傳統
英國王室︱凱特王妃獲賦予1項新權力　超越戴妃打破115年王室傳統
急症室最長等候時間（02月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月28日 時間12:05）