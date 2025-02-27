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周末好去處｜再見梵高體驗展率先睇　30座巨幕+AI梵高首度亮相

親子好去處

撰文： 陳家昌

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

再見梵高—光影體驗展（攝：陳家昌）

由 Grande Experiences 籌劃的《再見梵高—光影體驗展》，經過多次世界巡迴展覽，遊歷超過100多個城市全球巡迴，將於3月10日重臨香港。

體驗展將後印象派藝術大師梵高的經典作品，如《向日葵》、《星夜》和《麥田群鴉》等共計3,000幅作品及珍貴影像，透過現代光影科技呈現。觀眾可以透過大型屏幕細緻地欣賞每一筆觸，深入感受作品中的情感流露。

感受梵高的房間《阿爾的臥室》。

是次展覽運用全新的佈局設置，以將近30座巨幕環繞，將展覽效果延伸至全方位，形成一個超越現實的魔幻空間。

30幅巨幕。

此外，全新打造的「AI梵高」於香港站首度亮相，以AI科技讓梵高仿如重生，頃刻穿越時空，透過AI將印象派大師風格肖像畫注入嶄新視覺維度。

AI生成自己樣子為畫像。

觀眾不僅於《再見梵高—光影體驗展》中，得以追隨著梵高的腳步走入名畫繽紛絢麗的色彩之間，更成為大師筆下最迷人的作品。

《再見梵高—光影體驗展》（香港站）

日期：2月28日至6月8日（3月10日正式公展）

觀眾可於2月28日至3月9日，透過預約率先參觀限定場次！

時間：11am-8pm

地點：英皇道728號K11 HACC 2樓

早鳥優惠：每張票$160（不包含「AI梵高」體驗）

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