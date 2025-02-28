吸塵機推薦2025︱《LDK》20款直立式吸塵機大比拼　1款A+輕量易用防糾纏僅售$830撼贏Dyson

▲ 《LDK》20款直立式吸塵機大比拼 1款A+輕量易用防糾纏僅售$830撼贏Dyson

【吸塵機／Dyson／吸塵機推薦／LDK】近年興起直立式吸塵機主打體積輕巧、有充電設計方便，適合家庭面積有限的人使用。日本家品雜誌《LDK》就分別比較過市面上20款直立式吸塵機，針對產品吸力、易用程度、防毛髮纏繞效能及安靜程度進行評分，發現有平價型號效能表現十分出色，以百元售價撼贏Dyson、Panasonic等大牌，入手不虧！

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《LDK》早前發起網上投票，徵集讀者意見：「在選購直立式吸塵機時，有何重點考慮？」結果發現，有57%讀者最重視「吸力」，其次為「易用」（25%）、「倒垃圾是否方便」（12%）及「安靜程度」（6%）。

《LDK》針對顧客重視的需求，比較市面上合共20款直立式吸塵機，當中包括電器大牌Panasonic、東芝及Dyson等。樣本價格大致可分為3大類，包括：

約$1,200以下平價款式

約$3,000以下中價款式

約$3,000以上、適合高用量用戶的高價款式

20款直立式吸塵機評測項目

吸力：以沙粒、咖啡粉以及體積較大垃圾，測試各個樣本於不同承載表面上的吸淨能力，其中吸頭的滾筒種類亦被納入考慮。

易用程度：包含吸頭轉向能力、整體機身重量、是否設有拆出前端單獨使用模式，以及集塵盒是否容易清理等等。

集塵方式：主要分為紙袋式、氣旋式與膠囊式3種，其中以用完即棄的紙袋式最方法清理，缺點是必須額外購買紙袋。

防毛髮防纏：長髮或毛線容易纏繞在吸塵機吸頭，導致吸頭無法正常旋轉、影響吸淨能力。比較吸頭滾筒會否容易被頭髮纏住。

靜音效能：測量吸塵機運作噪音，分別將吸力開到最大及最小，比較在一定傾斜角度下整體靜音效能。

千元以下平價款撼贏貴價名牌

測試中尤其重視樣本吸力及易用程度，這兩項表現力較佳的產品獲得排名較高。

綜合比較結果，共有3款A+和3款A級別的必買推介。當中有一款售價約$800的型號，表現更勝定價超$3000的Dyson款式，獲得總評No.1，性價比極高。

20款吸塵機詳細名單：

（排名由低至高）

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（C級）

YOMA N3

MUJI無印良品 MJ-CSCK1

Twinbird TC-E264B

PRETTYCARE 20000pa

（B級）

牧田Makita CL116DWI

Iris Ohyama SCD-R1P-B

SHARP RACTIVE Air EC-AR8

小泉成器 KCL-1010/W

Iris Ohyama SBD-200P-W

東芝 VC-CLS2

Tansu-Gen SA06

Panasonic MC-SB32J

HITACHI PKV-BK3K

（A級或以上）

Dyson Micro1.5kg(SV21 FF)

TOSHIBA VC-CLW31

牧田Makita CL115FDWI

Dyson V12 Detect Slim Complete

Siroca SV-S271

Siroca SV-S261

SHARP RACTIVE Air EC-AR7

「Best Buy」必買推介：

Siroka SV-S271

Dyson V12 Detect Slim Complete

《LDK》指出，Siroka易於操作並節省空間，清潔廚房或洗手間等小區域時亦相當方便；而Dyson適合對吸塵機有高需求的人士，例如有寵物的家庭，可輕鬆處理各種灰塵。

至於考慮到價錢及性價比，「TOSHIBA」及「HITACHI」兩個型號亦值得考慮，其易於操作程度不遜於2款必買型號。

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