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M+博物館｜西九M+博物館慶祝「香港藝術三月」　3月9日免費開放標準門票展覽【內附詳情】

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

M+展覽。

【M+視覺文化博物館 / 標準門票 / 香港藝術三月】為慶祝「香港藝術三月」，西九文化區M+將於3月9日（星期日）免費開放標準門票展覽，邀請大眾發掘這個文化地標的魅力，加深觀眾對當代視覺文化的理解與欣賞。

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M+博物館｜免費開放標準門票及當日安排

M+於2025年3月9日（星期日）的開放時間為上午10時至傍晚6時，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽，毋須提前預約。M+博物館當日下午4時「截龍」

3月9日，欲免費參觀M+的訪客可於藝術廣場入口進入博物館，博物館的部分出入口將會關閉。為提升訪客體驗，館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場。M+會在下午4時「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀博物館。

點擊圖片放大
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M+會員、贊助人（及或以上級別之會員）與其攜同賓客，以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「郭培：藝想天開」的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。

持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館。

*會籍詳情可跳轉至官網查看：M+

M+展覽。

M+博物館｜標準門票涵蓋多個展覽

標準門票涵蓋的展覽包括「M+希克藏品：別傳」、「物件．空間．互動」、「造物記」、「山鳴水應」、「森村泰昌與辛蒂．雪曼：變裝化身」，以及「楊詰蒼：千層墨」。位於博物館B2層展演空間的「李明維：如沙的格爾尼卡」、B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。訪客亦可於當天在多媒體中心和大台階免費觀看放映節目。

*更多3月9日當日展覽及活動安排可跳轉至官網查看：M+

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