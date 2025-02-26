財政預算案2025｜消息指政府按比例收回大學儲備　莫家豪認為可顧及規模較小院校

▲ 政府首次要求8間資助大學「回水」。（資料圖片）

【財政預算案2025／財赤／大學撥款】財政預算案今日（26日）出爐，政府首次要求8間資助大學「回水」，八大須在下學年從儲備中向政府上繳共40億元，亦在未來3年削減八大經常撥款2%。

曾任職資助大學管理層的恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪向本報表示，要求大學按比例上繳部分儲備，能顧及部分規模較小的院校，又認為40億元由八大攤分，實際上各校負擔款項不算多。他又指，今次削款安排僅維持3年，加上大學目前的非本地生人數增加，學費收入增加，相信能抵銷措施帶來的震盪。

立法會議員周文港則指，八大有豐厚財政儲備，亦可透過增加取錄非本地生和發展科研成果商品化等方式增加收入，相信不會影響大學運作和競爭力。

多間資助大學紛紛表示理解政府決定，會準備好與社會共渡時艱。港大校長張翔稱，在目前經濟環境下，大學會審慎理財，在充滿挑戰的時刻仍然進一步策略性地提升大學的國際表現；科大校長葉玉如則說會竭力開源節流，包括推動跨地域、跨院校的科研合作，爭取更多海內外的研究撥款，以及促進知識轉移帶來的收入；教育大學稱「願意竭盡所能支持政府處理財赤的方向」。

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