  • 13°C
香港時間：202536日 (四) 13:26

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

營養食譜｜米線/米粉/烏冬/粉絲/意粉　邊款粉麵最健康？營養師推介12款低脂粉麵

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 蔡頌思 回南天 超市大搜查 學生津貼 結業潮 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【粉麵／低脂／拌麵／自製醬汁】家常便飯除了煮飯外，拌麵也是一個健康又美味的選擇。許多人認為拌麵的醬汁熱量較高，但營養師分享了6款可以在家自製的健康拌麵醬汁，還推薦了12款低脂粉麵作為拌麵的麵底，偶爾在家工作或不想買外賣時，就可以煮得健康又美味！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜適時放負尋找情緒出口　臨床心理學家教做靜觀整頓思緒

尚營坊營養師團隊在其Facebook專頁發文分享，推介12款於超市容易購入的低脂粉麵，並根據其包裝內容，列出粉麵的營養資料供大家參考。以上資料以每建議食用份量計算，當中粉皮只有107kcal，是最低卡的選擇。

低脂健康｜12款低脂粉麵營養資料

點擊圖片放大
+13
+12

 

  • 米粉

熱量：208kcal、碳水化合物：46.3g、蛋白質：4.2g、脂肪：0.6g

  • 米線

熱量：280kcal、碳水化合物：64.2g、蛋白質：2.4g、脂肪：1.6g

  • 烏冬

熱量：252kcal、碳水化合物：63.4g、蛋白質：6g、脂肪：1g

  • 素麵

熱量：196kcal、碳水化合物：42.7g、蛋白質：6.9g、脂肪：0.4g

  • 粉絲

熱量：212kcal、碳水化合物：53.5g、蛋白質：0g、脂肪：0g

  • 意粉

熱量：207kcal、碳水化合物：44.4g、蛋白質：7.2g、脂肪：0.8g

  • 檬粉

熱量：212kcal、碳水化合物：51.4g、蛋白質：0.8g、脂肪：0.3g

  • 金邊粉

熱量：208kcal、碳水化合物：46.8g、蛋白質：4g、脂肪：0.5g

  • 粉皮

熱量：107kcal、碳水化合物：22.9g、蛋白質：1.2g、脂肪：0.6g

  • 刀削麵

熱量：228kcal、碳水化合物：48.4g、蛋白質：7.4g、脂肪：0.8g

  • 蕎麥麵

熱量：283kcal、碳水化合物：58.5g、蛋白質：11.8g、脂肪：0g

  • 片裝年糕

熱量：268kcal、碳水化合物：60g、蛋白質：5.2g、脂肪：1g

營養食譜｜6款自製健康拌麵醬汁

尚營坊營養師團隊教大家自製6款可配搭不同菜式的「有營拌麵汁」，輕鬆煮出不同風味！

點擊圖片放大
+7
+6

1. 剁椒拌麵醬

材料：

  • 紅辣椒 2隻
  • 指天椒 3隻
  • 蒜頭 2粒
  • 薑 1片
  • 米酒 1湯匙
  • 鹽 1茶匙

做法：

  • 將紅辣椒、指天椒、蒜頭和薑切碎，加入米酒及鹽拌勻
  • 放入已消毒的玻璃器皿，放雪櫃保存（2星期內食用）

2. 日式和風冷麵汁

材料：

  • 日式醬油 1湯匙
  • 白醋 1湯匙
  • 味醂 1湯匙
  • 黃芥末籽醬 1茶匙

小貼士：

  • 可配合烏冬、蕎麥麵、蒟蒻麵等
  • 適合配搭茄子，秋葵、木耳等蔬菜
  • 若加入水份較多的蔬菜如青瓜，可先用鹽出水，再加入醬汁涼拌

3. 越泰風味醬汁

材料：

  • 青檸汁 1湯匙
  • 蒜頭 2粒
  • 芫荽 適量（可省略）
  • 金不換 8-10瓣葉
  • 鹽 1-2茶匙
  • 魚露 1茶匙
  • 糖 1茶匙
  • 芝麻油 1-2茶匙

做法：

  • 蒜頭、芫荽要先切碎
  • 金不換需壓碎至出味
  • 壓碎後拌勻所有材料

4. 意式百搭蕃茄醬

材料：

  • 車厘茄 15粒
  • 西芹 1條
  • 甘筍 1-2條
  • 青椒 1-2個
  • 洋蔥 1/4個
  • 蒜頭 2粒
  • 油 1茶匙

調味醬：

  • 茄膏 2湯匙
  • 罐頭蕃茄碎 100膏升
  • 水 100毫升
  • 乾香草 適量
  • 黑胡椒 適量
  • 鹽 適量

做法：

  • 蔬菜材料先切碎炒香
  • 加入茄膏炒勻
  • 注入蕃茄碎及水煮15分鐘，最後以乾香草、黑椒及鹽調味

5. 台式拌麵麻醬

材料：

  • Peanut butter co.花生粉 2湯匙
  • 豉油 1/2茶匙
  • 糖 1/2茶匙
  • 麻油 1/2茶匙
  • 鎮江醋 1/2茶匙
  • 開水 4湯匙

做法：

  • 將所有材料混合成麻醬備用
  • 配合關廟麵、麵線、粉皮、牛展等食材，製作出你喜歡的台式拌麵口味

6. 韓式辣醬

材料：

  • 韓式辣醬１湯匙
  • 糖1/2茶匙
  • 豉油1茶匙
  • 洋蔥1/2個
  • 泡菜1/2碗
  • 麻油1/2茶匙

做法：

  • 先將韓式辣醬、豉油及糖拌勻
  • 用1/2茶匙麻油炒香洋蔥
  • 加入泡菜及拌入（1）即成

內容獲「尚營坊」授權轉載。

更多相關內容：

早餐食物｜麵包醬熱量排行曝光花生醬只排第4　營養師：每日勿超過呢個攝取量

烏冬推薦︱吃烏冬高鈉易水腫增患胃癌風險　營養師比拼16款烏冬營養價值 推薦7款低鈉烏冬

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【減肥大作戰】各式粉麵熱量脂肪大比拼　營養師推薦減肥低脂選擇
13:48 2022/07/22
【減肥大作戰】各式粉麵熱量脂肪大比拼　營養師推薦減肥低脂選擇
【飲食健康】居家抗疫粉麵被大量囤貨 拆解各類粉麵高脂高鈉陷阱
14:31 2022/03/11
【飲食健康】居家抗疫粉麵被大量囤貨 拆解各類粉麵高脂高鈉陷阱
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
10:59 2024/07/26
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱

你可能感興趣

【減肥大作戰】各式粉麵熱量脂肪大比拼　營養師推薦減肥低脂選擇
13:48 2022/07/22
【減肥大作戰】各式粉麵熱量脂肪大比拼　營養師推薦減肥低脂選擇
【飲食健康】居家抗疫粉麵被大量囤貨 拆解各類粉麵高脂高鈉陷阱
14:31 2022/03/11
【飲食健康】居家抗疫粉麵被大量囤貨 拆解各類粉麵高脂高鈉陷阱
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
10:59 2024/07/26
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
食譜 營養師 菜式 熱量 米線

最高瀏覽

40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
40億千金｜蔡繼有孫女騷鑽戒宣布結婚　「40億千金」蔡頌思榮升人妻
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京　史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
防癌飲食｜抗癌名醫20年內患4種癌　自小愛吃3類食物養出致癌體質
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
Healthy Life丨24歲城大女生玩空中瑜珈突中風入ICU緊急開腦淪半癱　慈母不離不棄半年現復康奇蹟
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡
珍惜生命｜沙田14歲男童高處墮下送院不治　連續兩日第二宗學生墮樓亡