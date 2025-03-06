營養食譜｜米線/米粉/烏冬/粉絲/意粉　邊款粉麵最健康？營養師推介12款低脂粉麵

【粉麵／低脂／拌麵／自製醬汁】家常便飯除了煮飯外，拌麵也是一個健康又美味的選擇。許多人認為拌麵的醬汁熱量較高，但營養師分享了6款可以在家自製的健康拌麵醬汁，還推薦了12款低脂粉麵作為拌麵的麵底，偶爾在家工作或不想買外賣時，就可以煮得健康又美味！

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尚營坊營養師團隊在其Facebook專頁發文分享，推介12款於超市容易購入的低脂粉麵，並根據其包裝內容，列出粉麵的營養資料供大家參考。以上資料以每建議食用份量計算，當中粉皮只有107kcal，是最低卡的選擇。

低脂健康｜12款低脂粉麵營養資料

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米粉

熱量：208kcal、碳水化合物：46.3g、蛋白質：4.2g、脂肪：0.6g

米線

熱量：280kcal、碳水化合物：64.2g、蛋白質：2.4g、脂肪：1.6g

烏冬

熱量：252kcal、碳水化合物：63.4g、蛋白質：6g、脂肪：1g

素麵

熱量：196kcal、碳水化合物：42.7g、蛋白質：6.9g、脂肪：0.4g

粉絲

熱量：212kcal、碳水化合物：53.5g、蛋白質：0g、脂肪：0g

意粉

熱量：207kcal、碳水化合物：44.4g、蛋白質：7.2g、脂肪：0.8g

檬粉

熱量：212kcal、碳水化合物：51.4g、蛋白質：0.8g、脂肪：0.3g

金邊粉

熱量：208kcal、碳水化合物：46.8g、蛋白質：4g、脂肪：0.5g

粉皮

熱量：107kcal、碳水化合物：22.9g、蛋白質：1.2g、脂肪：0.6g

刀削麵

熱量：228kcal、碳水化合物：48.4g、蛋白質：7.4g、脂肪：0.8g

蕎麥麵

熱量：283kcal、碳水化合物：58.5g、蛋白質：11.8g、脂肪：0g

片裝年糕

熱量：268kcal、碳水化合物：60g、蛋白質：5.2g、脂肪：1g

營養食譜｜6款自製健康拌麵醬汁

尚營坊營養師團隊教大家自製6款可配搭不同菜式的「有營拌麵汁」，輕鬆煮出不同風味！

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1. 剁椒拌麵醬

材料：

紅辣椒 2隻

指天椒 3隻

蒜頭 2粒

薑 1片

米酒 1湯匙

鹽 1茶匙

做法：

將紅辣椒、指天椒、蒜頭和薑切碎，加入米酒及鹽拌勻

放入已消毒的玻璃器皿，放雪櫃保存（2星期內食用）

2. 日式和風冷麵汁

材料：

日式醬油 1湯匙

白醋 1湯匙

味醂 1湯匙

黃芥末籽醬 1茶匙

小貼士：

可配合烏冬、蕎麥麵、蒟蒻麵等

適合配搭茄子，秋葵、木耳等蔬菜

若加入水份較多的蔬菜如青瓜，可先用鹽出水，再加入醬汁涼拌

3. 越泰風味醬汁

材料：

青檸汁 1湯匙

蒜頭 2粒

芫荽 適量（可省略）

金不換 8-10瓣葉

鹽 1-2茶匙

魚露 1茶匙

糖 1茶匙

芝麻油 1-2茶匙

做法：

蒜頭、芫荽要先切碎

金不換需壓碎至出味

壓碎後拌勻所有材料

4. 意式百搭蕃茄醬

材料：

車厘茄 15粒

西芹 1條

甘筍 1-2條

青椒 1-2個

洋蔥 1/4個

蒜頭 2粒

油 1茶匙

調味醬：

茄膏 2湯匙

罐頭蕃茄碎 100膏升

水 100毫升

乾香草 適量

黑胡椒 適量

鹽 適量

做法：

蔬菜材料先切碎炒香

加入茄膏炒勻

注入蕃茄碎及水煮15分鐘，最後以乾香草、黑椒及鹽調味

5. 台式拌麵麻醬

材料：

Peanut butter co.花生粉 2湯匙

豉油 1/2茶匙

糖 1/2茶匙

麻油 1/2茶匙

鎮江醋 1/2茶匙

開水 4湯匙

做法：

將所有材料混合成麻醬備用

配合關廟麵、麵線、粉皮、牛展等食材，製作出你喜歡的台式拌麵口味

6. 韓式辣醬

材料：

韓式辣醬１湯匙

糖1/2茶匙

豉油1茶匙

洋蔥1/2個

泡菜1/2碗

麻油1/2茶匙

做法：

先將韓式辣醬、豉油及糖拌勻

用1/2茶匙麻油炒香洋蔥

加入泡菜及拌入（1）即成

內容獲「尚營坊」授權轉載。

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