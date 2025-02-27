猴B病毒｜衞生防護中心：首宗染猴B病毒37歲男子　已於去年6月離世

▲ 去年首宗染猴B病毒37歲男子，已於去年6月離世。(資料圖片)

衞生防護中心出版的《傳染病直擊》中提到，2024年4月3日錄得本港首宗人類感染B病毒個案。他於2024年2月下旬在金山郊野公園與野生猴接觸時被野生猴咬傷。 其腦脊髓液檢體檢測為B病毒陽性，臨床診斷為B病毒腦炎。

該患者於2024年6月17日出現休克，並於次日去世。 繼本港確認首宗人類感染B病毒個案後，衛生防護中心發出新聞稿提醒民眾，並自2024年4月5日起將B病毒感染列入「民眾健康關注的其他傳染病」名單內，加強監察。衛生防護中心也透過衛生防護中心網站和社群媒體上發布的健康訊息，加強相關風險溝通。

根據中心資料，個案涉及一名健康良好的37歲男子，他因發燒及神智不清於去年3月21日被送往仁濟醫院急症室並入院。一直於該院深切治療部接受治療，情況危殆。病人腦脊液樣本證實對B病毒呈陽性反應。

猴B病毒是一種於獼猴找到的疱疹病毒，人類感染B病毒屬罕見。全球自1932年至今只錄得約50宗有相關人類感染的報告。此類個案曾於其他地方如美國、加拿大、內地及日本發生，主要由猴子咬傷或抓傷而引起。

受感染的人最初會出現流感病徵，例如發熱及發冷、肌肉痠痛、疲勞和頭痛，然後咬傷或抓傷部位可能會出現水泡性的皮膚損傷。隨著病情的演變，病毒或會入侵中央神經系統，令神經系統受損，甚至死亡。

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