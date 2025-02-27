真赫曼逝世︱奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲 被發現與太太及愛犬齊陳屍家中
熱話
撰文： 文體藝online
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【真赫曼 / 影帝 / 奧斯卡】已退出影壇20年的奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman），今日傳出離世消息，終年95歲。
據美國媒體報道，70年代憑《密探霹靂火》（The French Connection）奪奧斯卡影帝的真赫曼，於美國時間昨日下午被警方發現連同63歲亞裔妻子Betsy Arakawa以及愛犬一同在其新墨西哥寓所身亡。
警方在2月26日在他位於新墨西哥州的寓所發現他們的屍體，暫未發現有可疑，死因仍在調查。
▼點擊圖片放大
+6
+5
真赫曼逝世︱兩度奪奧斯卡金像獎
真赫曼曾演出多套經典電影，包括《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）、《超人》（Superman）等。
演技出眾真赫曼曾5度獲奧斯卡提名，並憑1972年的《密探霹靂火》奪奧斯卡影帝，在1993年憑《豪情蓋天》（Unforgiven）獲奧斯卡最佳男配角。
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：