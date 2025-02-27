  • 19°C
香港時間：2025227日 (四) 19:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

真赫曼逝世︱奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲　被發現與太太及愛犬齊陳屍家中

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

奧斯卡影帝真赫曼離世終年95歲。

【真赫曼 / 影帝 / 奧斯卡】已退出影壇20年的奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman），今日傳出離世消息，終年95歲。

據美國媒體報道，70年代憑《密探霹靂火》（The French Connection）奪奧斯卡影帝的真赫曼，於美國時間昨日下午被警方發現連同63歲亞裔妻子Betsy Arakawa以及愛犬一同在其新墨西哥寓所身亡。

警方在2月26日在他位於新墨西哥州的寓所發現他們的屍體，暫未發現有可疑，死因仍在調查。

點擊圖片放大
+6
+5

真赫曼逝世︱兩度奪奧斯卡金像獎

真赫曼曾演出多套經典電影，包括《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）、《超人》（Superman）等。

演技出眾真赫曼曾5度獲奧斯卡提名，並憑1972年的《密探霹靂火》奪奧斯卡影帝，在1993年憑《豪情蓋天》（Unforgiven）獲奧斯卡最佳男配角。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
19:49 2025/02/14
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票

你可能感興趣

九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
19:49 2025/02/14
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
娛樂人物職業 演員 奧斯卡 荷里活 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書