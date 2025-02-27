結業潮｜北角逾10年小食店2月底結業　老闆指1個理由離場不涉租金生意問題

▲ 北角逾10年小食店2月28日結業，附近上班族大表不捨！

【結業潮/北角/小食店】香港結業潮繼續蔓延，繼上月北角英皇道一間開業16年的果汁店結業後，近日同樣位於英皇道的小食店亦宣告2月底結業；這間店鋪除有小食之外，也有新鮮果汁選購，深受附近上班族歡迎，TOPick記者今日（27日）向老闆娘查詢，她直認店舖28日就會結業，並強調不涉及租金和生意問題！

▲ 位於北角英皇道698號地下C鋪的小食店「菓味軒」宣告結業（TOPick記者攝）

結業潮｜北角英皇道多間店鋪相繼結業

上月結業的果汁店「活力鮮果汁店」，位於北角英皇道700號A地下，早在2009年已在區內營業，至少有16年歷史，這間果汁店因與鄰近果汁店日日對罵而聞名，更曾為此而鬧上TVB的《東張西望》，據知兩間果汁店積怨多年，不時街頭對罵動粗，甚至報警鬧上法庭亦無果，不過如今兩間果汁店已雙雙結業收場。

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結業潮｜小食店經營至2月底 老闆因私人理由離場

而位於兩間「爭吵果汁店」附近、北角英皇道698號地下C鋪的小食店「菓味軒」，就相對低調，沒有跟其他店舖結怨，加上有多款新鮮果汁、早餐和下午茶餐選擇，價格亦相宜，因此深受附近上班族歡迎。

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不過「菓味軒」始終敵不過結業潮，將於2月28日結束營業，TOPick記者今日（27日）親身走訪店舖，並向老闆娘查詢，她對此直認不諱，她透露小食店已經營了10年，自己則頂手約16個月，如今因私人理由決定結業，並不涉及租金和生意問題，日後有機會也想再經營小食店生意，但就未必再選擇同區。

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結業潮｜附近上班族大表不捨

有附近上班族坦言感難過，因差不多每天也到該店買早餐，而且認為這裡的生果杯和鮮果盒質素良好，新鮮且香甜；另一位上班族則表示很喜歡店舖的下午茶餐，只需二十多元就可以買到，尤其喜歡雞脾配熱飲，慨嘆如今下午茶又少一個選擇了。

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