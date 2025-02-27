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藝術中心｜跨媒介展覽有機會親炙星級大師　小學生導賞員登場講解

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熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港藝術中心連續第二年推出「小小導賞員」，學員將於「Collect Hong Kong 2025」3月21日的開幕典禮閃耀登場！

由香港藝術中心獨家主辦 「 Collect Hong Kong 2025」 ，將於3月22日至4月4日在香港藝術中心包氏畫廊、賽馬會展廊及Showcase Centre舉行，匯聚本地301位藝術家合共近350件作品 ，開放公眾免費入場。

是次展覽匯聚本地301位藝術家合共近350件作品 ，開放公眾免費入場。

今次參展的作品媒介，包括掛畫、陶藝、攝影、雕塑、裝置藝術及混合媒介藝術等，甚至特別設有專區展示動態影像藝術作品！「 Collect Hong Kong 2025」匯聚不同本地新晉及大師級的經典作品，「Collect Iconic Series」更加特別精選不同著名藝術家的藝術作品，現場所有作品都可以讓大家購藏。

何兆基Ho Siu Kee_造山前傳 Making Mountain Prequel

展覽期間，更增設不同講座及工作坊，希望提升大眾對本地藝術發展的關注。活動包括：座談會：藝術家的成長之道、Artist Blind Dating、創意角落同埋公眾導賞團。其中在Artist Blind Dating活動中，大家有機會跟星級藝術家，例如靳埭強、陳育強、麥雅端（Chocolate Rain）近距離交流，甚至可以在創意角落跟住新晉藝術家創作藝術手工藝品。部分活動名額有限，可按此報名

香港藝術中心連續第二年推出「小小導賞員」，學員將於「Collect Hong Kong 2025」3月21日的開幕典禮閃耀登場！這班「小小導賞員」來自小學三年級至五年級，他們將會帶領開幕典禮貴賓，以嶄新視角欣賞藝術作品，希望透過藝術促進跨代共融，培育新一代藝術領袖。

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