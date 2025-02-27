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花卉展覽｜花展3.14起一連10日維園舉行　以秋英為主題花

港聞

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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花展以色彩繽紛的秋英為主題花，並以「綻放英姿」為主題。

花卉展覽將於3月14日至23日在維多利亞公園舉行，為期10天，開放時間為上午9時至晚上9時。大會以色彩繽紛的秋英為主題花，並以「綻放英姿」為主題。秋英花瓣輕薄如紗，於風中搖曳，散發溫柔動人的氣息；其生命力旺盛，象徵堅強與幸福，綻放的秋英將為花展帶來英氣和活力。

花展場內除展出主題花和其他花卉外，更有來自本地、內地和海外機構培植的盆栽、花藝擺設，以及園林造景。會場亦設有花卉及園藝產品的銷售攤位，大會在展覽期間同時舉辦多項教育與娛樂並重的活動，適合一家大小參與。

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秋英是菊科秋英屬的一年生草本植物，原產於墨西哥。經過多年天然傳播及人工雜交繁殖後，衍生出多款變種和栽培種，當中的捲狀、舌狀花或重瓣等型態各具特色。秋英對氣候和土壤的適應力強，甚至能在貧瘠的土壤上茁壯生長。

秋英花期可長達數月，花色艷麗多變，既有粉紫、桃紅、洋紅、粉紅及純白等純色品種，亦培植出雙色、鑲邊、條紋及內圈染暈等特別品種。

秋英生命力強、花色豐富、花期持久，且易於栽培和養護，一直是理想的路邊美化植物、花壇盆栽及插花材料。此外，它不僅可點綴環境，還可食用及入藥。秋英全草可作中藥，具有清熱解毒的功效。此外，東南亞各地也會以秋英嫩芽及葉子入餚。

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