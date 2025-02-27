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演唱會經濟｜傳Lady Gaga演唱會落戶新加坡　或開4至6場個唱

港聞

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傳Lady Gaga將於新加坡舉行4至6場演唱會。（Lady Gaga Facebook）

香港正力拼發展演唱會經濟，新加坡《聯合早報》報道，據業內人士透露，剛獲得格林美獎的Lady Gaga或會在5月份到新加坡國家體育場舉行演唱會，場次更或會達四至六場。

去年Taylor Swift新加坡辦東南亞獨家演唱會

去年3月，Taylor Swift在新加坡舉辦多場東南亞獨家演唱會，吸引大量國際粉絲赴新觀賞，帶來龐大經濟效益。

新加坡旅遊局沒有直接回應《聯合早報》，媒體報道引述旅遊局休閒旅遊活動署長郭特伊，對方指歡迎更多世界級演出在新加坡舉行。

Lady Gaga曾在2009、2011及2012年三度到新加坡表演。

政府歡迎各私人企業和中介機構繼續物色不同歌星或組合在港舉辦演唱會。（資料圖片）

本報向文化體育及旅遊局查詢，包括有沒有收到Lady Gaga一方接洽，或是主動聯絡他們，局方回應時指可參考1月8日，書面回覆立法會關於演唱會經濟的提問。當時的回覆提到，香港絕大部分演唱會由私人企業舉辦，以商業原則運作，政府鮮有提供財政資助；政府歡迎各私人企業和中介機構繼續物色不同歌星或組合在港舉辦演唱會。

過去兩年本港演唱會　吸引150萬旅客

根據政府的估計，過去兩年大約有每年350場大型演唱會，即平均每個月便有約15場大型演唱會舉行；粗略估算這些演唱會有超過420多萬名觀眾，當中有超過150萬旅客，他們為香港帶來約37億元消費額，經濟增加值約22億元。

政府指，當中個別演唱會，尤其是涉及非本地表演者及支援團隊的演唱會，更可帶動接近過億元直接開支。

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