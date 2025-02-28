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食道癌｜56歲唱作男歌手  驚爆3年前患食道癌  食道全白現況曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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【 食道癌／飲食習慣】台灣唱作男歌手江志豐早前曾自爆聲帶損壞逾5、6年，日前再驚爆3年前曾患食道癌，導致食道「整個是白的」，經過多年治療現況曝光。他分享患病經歷，坦言自己是因1飲食習慣成為病發關鍵，發現後曾深受打擊，心憂妻兒未來：「擔心萬一我掛掉，老婆孩子怎麼辦…」

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綜合台媒及《Ettoday星光雲》報道，台灣56歲知名台語歌手江志豐早前於社交平台透露自己聲帶損壞約5、6年，日前出席媒體見面會再曝3年前確診罹患食道癌。他坦言自己20歲時便於歌廳唱歌，每日為應酬瘋狂喝酒，之後發現聲帶出現異樣，直到確診後才發現這其實是食道病變徵狀。

3年前體檢驚揭罹患食道癌

江志豐作為台灣知名「台語情歌天后」龍千玉胞弟，出道後一直活躍於台灣樂壇，曾替羅時豐、蔡小虎等知名歌手製作歌曲，婚後與圈外人老婆育有1子1女。

江志豐憶述，過往一直患有長期胃食道逆流的他，3年前在姐姐建議下，偕同姐姐及母親一同進行健康檢查，未料在完胃鏡檢後、麻醉醒來後，胃部卻出現劇痛，醫生認為其食道出現問題，隨即緊急安排切片檢查，並於隔日確診患上0期食道癌、食道全白。他嘆指自己得知消息時深受打擊，惟當下第一想法是要將創立的唱片公司盡快「做起來」，擔心自己萬一不幸離世，妻兒會無所依靠：

萬一我掛掉，老婆小孩才有版稅，所以我現在才開始做藝人、歌手，我本來也不想做。

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食道癌｜自曝1原因難戒酒 治療3年現況曝光

不幸中之大幸，江志豐經過服藥治療後，現時病情控制良好，喜歡飲酒的他雖被醫生勸戒酒，在確診初期被母親及姐姐都勸他不要再喝酒，但因為不敢跟朋友說罹癌一事、加上不相聚掃他人興，於是一邊吃藥治療、一邊照常喝酒，且吃了半年藥就不吃了。

如今因為工作忙碌、應酬多，加上喜愛杯中物，目前仍無法戒掉飲酒習慣，不過已大幅減少飲酒量，現時多數1週飲2、3天、交際時或由妻子出面擋酒，吃東西也不會過量。

同場加映｜食道癌8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

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食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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資料來源：Ettoday星光雲

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