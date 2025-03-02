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為母則強｜愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我好幸福

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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為母則強丨愧疚婚姻破裂致兒子患自閉　莊韻澄助愛兒打開心扉：辛苦但我幸福

【自閉症/ASD/莊韻澄】「應該是從前的我太急燥，上天派他來讓我上一課。」為人父母可說是一種修煉或學習，照顧病童要付出的心血更多。

莊韻澄（前名莊端兒）4歲大的兒子「波子」患有ASD（自閉症障礙），抱正向思維的莊韻澄成功打開兒子心扉，讓他於語言和社交方面有所改善，兒子一句「I love you」就是最佳的禮物，她說：「雖然辛苦但好幸福。」

莊韻澄兒子｜正向面對患病兒子

回帶「波子」1歲的時候，由於他不肯直視別人兼不肯說話，莊韻澄遂帶兒子看醫生，最後「波子」確診自閉症，幸而樂觀的性格，莊韻澄未有因此被打沉。

首先我不會將他看待成一個病，雖然是一種心理疾病，但我不能看得太負面，他並非無得救，仍然好年幼。無論有否病痛，小朋友的世界猶如一張白紙，加上他們成長得很快，所以有著無限可能。

莊韻澄分享照顧自閉兒「波子」的心路歷程。（陳慧安攝）

莊韻澄兒子｜夫妻爭拗影響兒子心理

三年疫情下社交斷絕，亦是引發自閉症原因之一，她說：「因為他是疫情BB，當時大家戴口罩又不太說話，無法外出聚會兼封關，加上他沒有兄弟姊妹，並非於熱鬧環境下成長。」

期間莊韻澄的婚姻出現問題，夫婦間的爭拗影響兒子情緒，影響其語言方面發展。她說：「導致他不開心或不懂表達，亦不知道那是甚麼情緒，可能家裡有負能量或氛圍不好，影響了小朋友而我當下不知道。原來我在他旁邊喊是有影響？他聽到有人責駡媽咪，他會有影響？當下我是不知道，因為我處於另一種情緒中。」

夫妻問題導致兒子患上自閉症，莊韻澄直言感歉疚，只好盡力找辦法補救，她說：「我傾向積極解決問題，會想辦法令他跟我說話，令整個氛圍變回開心，我盡量令他好開心，跟他玩好多。」

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莊韻澄兒子｜調教育兒方式

自閉症兒童偏向固執，甚至因而產生情緒，所以照料上要作出調節，不可硬碰硬。

「譬如突然要多穿件校褸，即使你解釋因為天氣凍了，他會覺得『唔得，我平時唔係咁著』，然後我又不可迫他，因為他會情緒爆發或者不滿，唯有不讓他穿校褸，那天氣凍怎算呢？唯有在內裡加衫，裡面有好多層衫，又底衫又羊毛內衣……」

為讓兒子對情緒有所認知，莊韻澄只好將情緒具體化，甚至如「搣洋蔥」般助他了解。

「我放置四個箱子在家，當他發很大脾氣時就給予一個波波，讓他冷靜下然後問：『究竟你現在是甚麼狀態呢？』，他就將波放在angry或者crying的箱子裡，再問『為何你會嬲怒呢？』慢慢將它拆開來幫助他，所以他現在有很大進步。」

莊韻澄跟4歲兒子呂崇滈。（被訪者提供）

莊韻澄兒子｜由不懂表達到說「我愛你」

4歲的「波子」現今的語言能力如2歲多，莊韻澄回想兒子起初完全不肯表達，「例如『肚餓呀』，飽不飽？』起初完全不懂說，甚麼也不肯說，靠你去估，真是『老闆』來的，靠你去了解他。」

幸而她不放棄，「波子」語言能力進步神速，莊韻澄說：「如果每件事都『佢唔講，我照做咗』，就不會有所改變，那就慢慢拆解，等他肯說和表達，現在他會了。或者我示範一次給他看『哎呀很飽』、『媽媽Hungry（飢餓）要找東西吃Eat』，當他肚餓時未必懂說Hungry，但他會說Eat，即是告訴你『我要食』。」

莊韻澄無懼當單親媽媽。（陳慧安攝）

喜見兒子有所進步，莊韻澄付出的努力沒白費，她甜笑著說：「好開心，真的好開心，這樣是最開心。」過程中亦鍛鍊其耐性，對此莊韻澄說：

應該是我以前個人太急燥，上天派他來讓我一課，那麼我就乖乖地嘗試有耐性一點，始終某時期他吸收了負面情緒，現在要讓他明白世界其實很歡樂，並非他所看的那樣。

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莊韻澄兒子｜無懼做單親媽媽

近日莊韻澄正跟老公呂成忠辦理離婚手續，她說：「希望對方都好，慢慢可以接受我的決定，（你沒有帶著仇恨？）憎恨是解決不到問題，解決不到卡著了就先放下，時間過了一樣可以解決到，法庭是會有判決。」單親母之路不易走，惟她不擔心兼堅定說：

一定辛苦，但是好幸福，某時候真的好辛苦，但他有少少進步時，你就如叉了電一樣。當他做到一些你期望很久的事，譬如I love you這句話，可能教了他兩至三年，突然某日他不停說I love you媽咪。

莊韻澄正跟老公呂成忠辦理離婚手續。（取自instagram）

莊韻澄兒子｜4年婚姻帶來痛苦煎熬

說到4年的婚姻將要劃上句號，莊韻澄解釋是夫婦間性格兼三觀不合，她說：「我是一個積極樂天和喜愛解決問題的人，或者對方比較負能量，我覺得長期下來內耗得太厲害，若果沒有小朋友，我也會選擇分開，因為長期下去也是痛苦。」

為免影響兒子莊韻澄找來社工協助，安排父子倆於某機構定期探視，她說：「那個是他的爸爸，他並非沒有爸爸，始終跟小朋友沒關，所以我就找社工協助。」

現在於莊韻澄心裡，兒子「波子」排首位，已經沒空閒去愛其他人：「我將所有愛給予兒子和自己，好難去愛人啦。」原來歷鍊會令人成長，不再是戀愛腦的莊韻澄。

場地：日山Hiyama

化妝：徐蒨駖

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