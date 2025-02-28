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生蛇｜生蛇可造成病毒上眼致盲及神經痛後遺症　西醫工會促50歲或以上人士及早接種疫苗

醫健人物

發布時間： 3 小時前

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生蛇嚴重可上眼、入耳，引致各種併發症，甚至引發神經痛後遺症，隨時帶來長達數年的影響。有全球大型調查就發現，多達三分一受訪者忽視生蛇危機，當中卻有逾半人本身患有慢性病，屬生蛇的高危一族。正值「帶狀疱疹關注週」（本月24日至下月2日），有團體呼籲市民接種預防疫苗，預防生蛇侵襲。

兒時水痘病毒潛伏體內趁免疫力低再侵襲

香港西醫工會會長陸偉亮醫生表示，由於普遍50歲或以上人士，過往都曾感染水痘，故他們日後都有生蛇的風險。原來生蛇是由水痘帶狀疱疹病毒引起，當兒童或少年時期曾患水痘，身體痊癒後，有關病毒會潛伏於身體的神經細胞內。受年紀增長、壓力問題、患慢性疾病等因素所影響，都會削弱人體免疫力，或令病毒再度活躍及引致生蛇。

全球調查發現三分一受訪者忽視生蛇風險

有機構於去年全球訪問了8,400名、50至60歲，來自中國、日本、美國及德國等9個國家的人士，了解受訪者對自身健康、生活壓力及生蛇的觀點。其中4成受訪者患有慢性疾病，每10名受訪者中便有1人，患上超過1種慢性疾病。例如高血壓、心臟衰竭、哮喘、慢性阻塞性肺病、糖尿病及慢性腎病等，這些疾病都會削弱人體的免疫力，加劇生蛇危機。

香港西醫工會副會長佘兆蔭醫生表示，調查指過半數受訪者自覺年輕，而每5名受訪者便有1人，自覺比實際年齡年輕10歲。另有過半數人沒有意識到，年齡增長會增加健康風險（包括生蛇），更有超過三分一受訪者表示「一點也不關心」生蛇風險，當中卻有過半數人患慢性病。

呼籲50歲或以上人士接種預防疫苗作保護

此外，近半受訪者認為自己談不上健康，並感到孤獨或被忽略。有超過三分二人認為生活有壓力。佘提醒，情緒壓力也是生蛇的風險因素之一，提醒市民不要忽視情緒困擾帶來的影響。呼籲18歲或以上生蛇高危人士、50歲或以上一般人，應考慮及早接種新一代「蛇針」，提升自身保護力，預防生蛇。

根據美國疾病控制與預防中心亦建議50歲或以上，未曾接種過帶狀皰疹重組疫苗的人士，即使不確定曾否患過水痘，也可接種蛇針作預防。但對疫苗中任何成分出現過敏反應、孕婦及發燒人士不宜接種。市民可諮詢家庭醫生或其主診醫生，根據個人情況選擇最合適預防生蛇的方法。

 

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