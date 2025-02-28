AI診症｜醫生遭病人質疑治療方案　查資料驚揭「DeepSeek是對的」

▲ 內地有醫生遭病人質疑治療方案，結果查資料後發現「DeepSeek是對的」。

【DeepSeek/醫生/AI】AI診症比醫生更準確？內地有醫學博主聲稱遭病人用DeepSeek質疑自己的治療方案，他一氣之下回家查資料，結果竟發現AI的診斷正確，忍不住自嘲「天都塌了！」

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綜合《南方日報》、《極目新聞》等內地媒體報道，廣東一位醫學博主「孤芳自賞」於上周六（22日）在短影音平台抖音上發文，表示「天都塌了！病人DeepSeek後質疑我的治療方案，氣得我自己又查了一遍指南，才發現指南更新了……」

他隔天接受媒體採訪時表示「患者用DeepSeek查完後，就相關治療方案有點疑問，跟我諮詢了一下」，並指出DeepSeek給出的診斷結果是正確的，「我們地方（醫院）有些藥沒有就用了替換藥，已經和患者解釋清楚了。」

除了「孤芳自賞」外，網上還有不少醫生曬出和他類似的遭遇。2月16日，博主「幻空」在社交平台小紅書上發帖，表示自己在上班時遇到病人拿出DeepSeek的診斷方案，直接找他開藥的情況。

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「幻空」其後透露自己是深圳某醫院的醫生，該名病人當日拿著DeepSeek給的治療灰甲的處方建議，要求他開藥。從治療灰甲的角度來說，他認為DeepSeek給的處方是可靠的，關鍵是要診斷。而他在開藥當天晚上回家亦向DeepSeek查詢，如果遇見患者帶著DeepSeek的診斷方案，要求直接開藥該怎麼辦，並表示「DeepSeek說得還算合理，最主要是要和病人溝通，告知用藥風險。」

現今AI如此發達，是否有可能會逐漸取代醫生，甚至導致醫生失業？針對此問題，湖南省醫療保障局近日就發布了一份《關於進一步加強基本醫療保障定點零售藥局管理的通知》，其中明確規定了網路醫院嚴禁使用人工智慧等自動產生處方。

是次發布的《通知》中，規定網路醫院須依規定接入省醫保電子處方中心，並進行電子處方流轉，處方行為須嚴格執行相關規定，應與病人或病人家屬進行有效、充分的溝通問診，嚴禁使用人工智慧等自動產生處方。

報道又指出，其實早在國家衛健委、國家中醫藥局2022年發布的《網路診療監管細則（試行）》中，便已有多處對人工智慧使用的限制規定，當中包括「醫師接診前需進行實名認證，確保由本人提供診療服務。其他人員、人工智能軟體等不得冒用、替代醫師本人提供診療服務」，處方藥物方面亦同樣註明「嚴禁使用人工智能等自動生成處方」，因此AI並沒有處方權。

北京一間三甲醫院心臟內科的醫生受訪時表示，醫生處方藥物的時候並不會使用人工智慧來進行輔助，而購藥平台在銷​​售處方藥的時候亦會由線上醫生開立電子處方，不會出現使用人工智慧來開具的情況，因為醫生要對自己所開的處方負責。

資料來源：《南方日報》、《極目新聞》

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