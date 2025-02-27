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大學質素｜教大推國安教育及大灣區學校體驗活動　質保局讚揚屬良好實踐做法

港聞

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

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教大質素核證報告今日發布。（資料圖片）

質素保證局今日（27日）公布教育大學第三輪周期的「質素核證報告」，提及大學推行國家安全教育及大灣區學校體驗活動等，能應對不斷轉變的社會需求，獲評為「良好實踐做法」。

大學教育資助委員會轄下的質保局早前已發布6間資助大學的第3輪質素核證周期報告，今日發布教大質素核證報告，以校方於去年1月提交的院校評估報告為基礎，並在同年5至6月期間到校訪問校長、高層及部分師生以進行核證。

報告指出教大有5項表現屬良好實踐做法，其中在課程發展方面，報告形容校方積極調適課程組合以應對不斷轉變的社會需求，包括發展多元學科及在課程中加入切合時宜的課題，例如國家安全教育、創業與創新經驗學習課程及大灣區學校體驗活動，以確保所有課程均遵辦教育局《教師專業操守指引》及中小學教師培訓課程指導框架等規管要求。

報告亦提到，教大最近一次在大學層面基準參照工作，挑選出3間相類院校，其中在教師操守與國安法方面，是參照內地華東師範大學找出良好實踐做法。

翻查教大於2022年公布，在2022/23學年下學期起推行大灣區學校體驗先導計劃，供有興趣學生到大灣區港人子弟學校進行為期3周體驗，直至2025/26學年要求所有學士學位課程學生必須到大灣區考察。

教大校董會主席黃友嘉表示，感謝質保局對該校多學科的教育取向予以肯定。教大校長李子建稱，預計於4月公布新一份《策略發展計劃》，校方將以報告提及的優勢為基礎，培育出色和關懷社群的教育及專業人士。

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