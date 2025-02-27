  • 19°C
香港時間：2025227日 (四) 22:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全國兩會｜黃錦輝倡推進「DeepSeek」進駐香港　促進在港廣泛應用

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

全國兩會下月在京召開，港區全國政協委員黃錦輝共提交了 7 項建議。（受訪者提供）

全國兩會下月在京召開，港區全國政協委員黃錦輝共提交了 7 項建議，包括建議中央政府考慮推進國產人工智能「DeepSeek」進駐香港，促進其在香港的廣泛應用，充分利用香港作為中國「走出去」 。

本身是中大工程學院副院長（外務）的黃錦輝建議，中央政府考慮推進DeepSeek進駐香港，促進其在香港的廣泛應用。他認為，不僅能激發人工智能在香港各個領域的廣泛應用，推動科技創新發展，同時，亦能充分利用香港作為中國「走出去」 的重要渠道這一地位，借助 DeepSeek 進一步促進國家人工智能的國際業務發展，提升中國人工智能在全球的影響力。

倡開展跨境三維交通規劃  推動大灣區低空經濟融合

內地與香港在低空領域存在法規差異，黃錦輝建議，大灣區城市應共同制定通用空域規劃和管制標準，且針對粵港澳大灣區城市低空運輸通關耗時問題，借鑒 「跨關境安檢前置」模式，共建低空送運網路，明確航道並培養維修人員。此外，「9+2」 大灣區城市也應成立跨境低空經濟合作小組，提升科技和安全水準。

另外，他亦建議，建立中醫藥專業的自主管理體系、共建大灣區的科技創新生態圈、成立專注於香港科技創新產業的「跨境投資聯合基金」、構建全新的地方智能治理體系、推動智慧政務的實施。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙
15:59 2025/02/10
跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙
全國兩會2025｜李慧琼倡建立「購房資金通」便利人才在港置業
16:33 2025/02/11
全國兩會2025｜李慧琼倡建立「購房資金通」便利人才在港置業
全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻　打造香港為國際影視之都
17:25 2025/02/20
全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻　打造香港為國際影視之都
全國兩會｜吳秋北倡擴展「一簽多行」至廣州等大灣區城市
18:09 2025/02/21
全國兩會｜吳秋北倡擴展「一簽多行」至廣州等大灣區城市

你可能感興趣

跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙
15:59 2025/02/10
跨境電騙︱全國兩會下月召開　吳傑莊四提案包括建立協同機制打擊跨境電騙
全國兩會2025｜李慧琼倡建立「購房資金通」便利人才在港置業
16:33 2025/02/11
全國兩會2025｜李慧琼倡建立「購房資金通」便利人才在港置業
全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻　打造香港為國際影視之都
17:25 2025/02/20
全國兩會｜林建岳冀放寬香港影視工作者北上發展門檻　打造香港為國際影視之都
出入境管制 人大政協兩會 香港 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書